حادث القطار في الهند:"لقد نجوت، لكن كثيرين ماتوا بالقرب مني"

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تصادمت ثلاث قطارات، أحدها كان متوقفا

يعتبر حادث تصادم القطارات في ولاية أوديشا بشرق الهند (المعروفة سابقًا باسم أوريسا) الذي وقع مساء الجمعة أسوأ حادث في البلاد، وشملالحادث قطاري ركاب وقطار شحن.

وقال مسؤولون إن عدة عربات من شاليمار تشيناي كورومانديل اكسبرس خرجت عن مسارها في منطقة بالاسور واصطدمت بقطار بضائع ثابت وانتهى الأمر بالعديد من حافلاته في المسار المعاكس.

واصطدم قطار آخر سريع بالعربات المقلوبة.

وتحدثت بي بي سي إلى اثنين من القرويين المحليين اللذين شهدا الحادث، وراكب قطار مصاب كان مسافرا في أحد القطارات.

التعليق على الصورة، جيريجا شنكار راث

جيريجا شنكار راثكان يقول:" كان قطار البضائع ثابتاً على مسار مختلف. خرج قطار كوروماندل إكسبرس عن مساره واصطدم بقطار البضائع".

ويضيف:"سادت الفوضى. القطار القادم من الجانب الآخر كان شاليمار إكسبرس، وقد صدم كوروماندل إكسبرس من الخلف. خرجت اثنتان من العربات عن مسارهما. كان هناك صوت مرتفع، وكان هناك دخان في كل مكان".

ويتابع:"عمت الفوضى وكان الناس يركضون في كل الاتجاهات. كنت قريبًا من المسارات وقررت الركض إلى الموقع. بدأنا في سحب بعض الركاب المحاصرين. تمكنا من إخراج بعض الناجين وبعض الجثث أيضًا".

ويقول:"كان هناك الكثير من الجرحى، ولم نكن نعرف كيف نخرجهم. أصبح الأمر أسهل قليلاً بعد وصول عمال الإنقاذ. استمر هذا العمل طوال الليل تقريبًا. ما زلت في حالة ذهول".

التعليق على الصورة، توتو بيسواس

ويقول توتو بيسواس:"سمعنا صوتا عاليا. عندما خرجنا من المنزل رأينا أن هذا الحادث وقع في الخارج. رأيت أن قطار البضائع قد صعد فوق قطار آخر".

ويضيف:"عندما وصلت إلى المكان، رأيت أن هناك العديد من المصابين والعديد منهم قد ماتوا. كان هناك طفل صغير يبكي ربما مات والداه. هذا الطفل مات أيضًا بعد فترة".

ويتابع:"كان كثير من الناس يطلبون الماء هنا. أعطيت الماء للناس قدر المستطاع. جاء الناس من قريتنا إلى هنا وساعدوا المحتاجين للمساعدة قدر استطاعتهم. كان الأمر مروعًا".

التعليق على الصورة، موكيش باندي

موكيش باندي يقول:"كنت في القطار عندما شعرنا بهزة طفيفة وخرج القطار عن مساره. لقد حوصرت وتم إنقاذي بعد نصف ساعة من قبل السكان المحليين".

ويضيف:"كل متعلقاتنا تبعثرت في الخارج. لم أتمكن من العثور على أي منها. خرجت وجلست على الأرض. نجا أربعة ركاب كانوا مسافرين من قريتي، لكن الكثير من الناس أصيبوا أو ما زالوا في عداد المفقودين".

ويتابع:"مات الكثير من الأشخاص في العربة التي كنت مسافرًا فيها. وتم نقل من أصيبوا بجروح خطيرة إلى المستشفى".