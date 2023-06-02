بيل كوسبي الممثل الكوميدي الأمريكي يواجه تُهما جنسية جديدة

مادلين هالبرت

بي بي سي نيوز، نيويورك

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عشرات النساء رفعن دعاوى قضائية على الممثل الأمريكي بيل كوسبي.

يواجه الممثل الكوميدي الأمريكي، بيل كوسبي، تهمة جديدة من قبل عارضة الأزياء في مجلة بلاي بوي الإباحية، فكتوريا فالنتينو، تزعم أنه خدرها واعتدى عليها جنسيا.

وتقول المدعية، البالغة 80 عاما، إن كوسبي اغتصبها في عام 1969، بعد تناول العشاء معه.

وأُفرج عن كوسبي في عام 2021، بعد إلغاء إدانته بالاعتداء الجنسي.

ورفعت فالنتينو هذه الدعوى القضائية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا الذي رفع مؤقتا قانون التقادم في قضايا الاعتداء الجنسي.

وتزعم في تهمتها أن كوسبي أعطاها وزميلتها حبوبا، وبعد تناولها اصطحبهما إلى مكتب مجاور. وهناك تقول: إنها فقدت وعيها، وبعد أن أفاقت وجدت أنها تعرضت للاعتداء.

وجاء في ملف القضية أنها قالت لكوسبي "أريد أن أذهب إلى بيتي الآن"، وأنها "لم تكن راضية"، وكانت "منهكة بدنيا".

وتطالب السيدة فالنتينو بتعويضات غير محددة ومصاريف التقاضي والمحامي.

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هذا وتواصلت بي بي سي مع السيد كوسبي من أجل التعليق على القضية.

وقالت السيدة فالنتينو في بيان إن الأذى الذي ألحقه بها الممثل، البالغ 85 عاما، لم يؤثر عليها فحسب بل على أبنائها وأحفادها أيضا.

وأضافت في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن خروجي اليوم عن صمتي، وقول الحقيقة هو بمثابة تركتي لعائلتي وإلى الناجيات اللائي لا يمتلكنّ القوة على الكلام، بأن الأمل والتئام الجراح ممكن".

وقال أندور ويات، ممثل السيد كوسبي إن "مزاعم السيدة فالنتينو لا تستند إلى دليل وفيها تناقضات".

واشتهر كوسبي عند ملايين الأمريكيين بدور الوالد، وأدى دور البطولة في فيلم تلفزيوني ناحج في الثمانينيات.

ولكن سُمعته سقطت إلى الحضيض بعدما رفعت عشرات النساء دعاوى قضائية ضده بتهم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، بعضها يعود إلى الستينيات.

ونفى كوسبي التهم الموجهة له مدعيا أن جميع معاشراته الجنسية كانت بالرضا.

وفي عام 2018، أدين في ولاية بنسلفينيا بهتك عرض سيدة تُدعى أندريا كونستاند.