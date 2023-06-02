مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 900 آخرين في تصادم عدة قطارات في أوديشا بالهند

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، ANI via Reuters

قتل أكثر من 200 شخص وأصيب 900 آخرين جراء تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، حسبما قال مسؤولون.

ووصلت أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور، حسبما قال الوزير الأول في أوديشا، براديب جينا.

يُعتقد أن قطار ركاب واحد خرج عن مساره قبل أن يصطدم بآخر على المسار المجاور في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية إن القطارين هما كوروماندل إكسبرس وهاورا سووبرفاست إكسبرس.

وقال سودهانشو سارانغي، أحد مسؤولي جهاز الإطفاء في أوديشا، متحدثا للصحفيين في موقع الحادث "انتشلنا الآن أكثر من 207 جثة".

وأشار إلى أن الأرقام "قد ترتفع مع استكمال عملية" فحص العربات المقلوبة.

وقال جينا في وقت سابق إنه تمت الاستعانة بأكثر من 100 طبيب. وأضاف أن جهود الإنقاذ "تجري على قدم وساق".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه جراء الحادث وقدم تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا والمصابين.

وكتب على تويتر "عمليات الانقاذ جارية في موقع الحادث وكل المساعدة الممكنة تقدم للمتضررين."

ووصف وزير الداخلية أميت شاه الحادث بأنه "مؤلم للغاية".

صدر الصورة، AFP

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قال أحد الناجين إن "10 إلى 15 شخصاً سقطوا عليّ عندما وقع الحادث وعم الاضطراب الأجواء . كنت أسفل عدد كبير من الأشخاص".

وقال الناجي لوكالة أيه إن أي الهندية: "لقد أصبت في يدي وعنقي. عندما خرجت من عربة القطار، رأيت شخصا فقد يده، وفقد شخص أخر ساقه، بينما تشوه وجه شخص آخر".

يُعتقد أن العديد من العربات في قطار كورومانديل اكسبرس المتجه من شاليمار إلى تشيناي خرجت عن القضبان في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، وبعد خروجها عن القضبان انتهى بها الأمر في المسار المعاكس.

ويُعتقد بعد ذلك أن قطارا آخر، وهو قطار هاورا سوبرفاست إكسبرس المسافر من يسفانتبور إلى هاورا اصطدم بعربات مقلوبة.

وقال مسؤولون هنود إن قطار بضائع، كان متوقفا في موضع الحادث، كان ضالعا أيضا في التصادم. ولم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

وشوهد بعض الركاب الناجين وهم يندفعون للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.

كما تساعد شركات الحافلات المحلية في نقل الركاب الجرحى.