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تجمع سكان نيويورك في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لمشاهدة ظاهرة "مانهاتن هنج" أو " انقلاب مانهاتن"، والتي تحدث مرتين في السنة فقط. وخلال هذه الظاهرة يندمج شروق الشمس أو غروبها مع شبكة الشوارع الرئيسية في مانهاتن بمدينة نيويورك، إذ يبدو قرص الشمس كأنه معلقا تماما بين ناطحات السحاب على جانبي الشوارع. وتجذب هذه الظاهرة عادة الآلاف من المواطنين والسياح الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية.