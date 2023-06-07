روسيا وأوكرانيا: تحذير أممي من عواقب وخيمة بسبب تدمير سد نوفا كاخوفكا

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صدر الصورة، MAXAR TECHNOLOGIES/Reuters التعليق على الصورة، صورة بالأقمار الصناعية لسد نوفا كاخوفكا ومنشأة الطاقة الكهرومائية في أوكرانيا

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن "تدمير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا يعد أحد أشد الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية المدنية منذ بدء الغزو الروسي".

وأضاف مارتن غريفيث، خلال كلمته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن التدمير الذي استهدف السد الواقع في جنوبي أوكرانيا، إن حجم الكارثة لن يتضح إلا خلال الأيام المقبلة.

ووصلت مياه السد الآن إلى ثمانين بلدة من البلدات الواقعة على ضفتي نهر دنيبرو، الأمر الذي تسبب في حدوث فيضانات شديدة تكبدت الأبنية والأراضي الزراعية خسائر على إثرها.

ويعتبر سد نوفا كاخوفكا مهمّا للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو يحتوي على خزان يوفر المياه للمزارعين والسكان، ولمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، فضلا عن كونه قناة أساسية لنقل المياه جنوبا نحو شبه جزيرة القرم الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وحذرت إدارة محطات الطاقة الكهرومائية الحكومية في أوكرانيا "أوكرهيدرونرغو" من أن تسرب المياه من الخزان الذي يتم تفريغه باتجاه المصب، سيبلغ ذروته بحسب التوقعات صباح يوم الأربعاء.

اتهامات متبادلة

واتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، روسيا بالتسبب في دمار شامل للبيئة بتفجير السد، بينما أنحت موسكو باللائمة على ما وصفتهم بمخربين أوكرانيين.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه سلطات خيرسون، الموالية لروسيا، حالة طوارئ في المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير السد، كما أعلنت السلطات غرق نحو 2700 منزل وإجلاء 1300 شخص من مناطق غمرتها المياه.

واتهمت خدمات الطوارئ في خيرسون القوات الأوكرانية باستهداف المدينة بنحو 60 قذيفة مدفعية، وأنها أطلقت 34 قذيفة مدفعية في اتجاه كاخوفكا وعدد من المدن المحيطة.

صدر الصورة، MAXAR TECHNOLOGIES/Reuters التعليق على الصورة، صورة بالأقمار الصناعية لمنازل غمرتها المياه على طول نهر دنيبرو جنوب شرق خيرسون

وقالت السلطات الموالية لروسيا في نوفا كاخوفكا إن منسوب المياه بدأ يتراجع اليوم بعد دمار السد في المدينة، وصرح عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لموسكو أن 7 أشخاص في عداد المفقودين بعد تدمير السد في المدينة.

كما تحدث حاكم كورسك الروسية عن انقطاع التيار الكهربائي عن قريتين بعد قصف أوكراني استهدف محطة الطاقة في المقاطعة.

وتسود مخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تستخدم مياه الخزان للتبريد.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوضع هناك تحت السيطرة، وأنه لا يوجد "خطر مباشر على السلامة النووية" في المحطة.

ولم يتضح بعد ما الذي تسبب في حدوث فجوة في السدّ في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، لكن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اتهمت روسيا بتفجيره عمدا.

وكانت روسيا تخشى من أن تستخدم القوات الأوكرانية الطريق فوق السد، للتقدم نحو الأراضي التي تسيطر عليها، كجزء من الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا.

ويُعتبر السد مصدر قلق حقيقي لروسيا التي تدافع عن الأراضي التي اجتاحتها في جنوبي أوكرانيا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سكان يحملون متعلقاتهم الشخصية في شارع في خيرسون غمرته المياه، بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا

وقد هاجمت القوات الأوكرانية الجسور في اتجاه مجرى النهر خلال الخريف الماضي، في محاولة لعزل القوات الروسية في خيرسون وحولها. لذلك، ربما قررت روسيا تدمير السد بهدف تعطيل هجوم أوكرانيا المضاد، الذي تخشى قدومه من اتجاهات متعددة.