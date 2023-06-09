التحرش الجنسي: بي بي سي تكشف هوية المتورطين في تجارة مقاطع فيديو لهذه الاعتداءات

زاهويان فينج وآليوم ليروي وشانشان تشين

تحقيقات بي بي سي

قبل 24 دقيقة

التعليق على الصورة، بيع مقاطع الفيديو التي توثق التحرش الجنسي يشكل خطراً إضافياً على النساء اللواتي يتم التحرش بهن في القطارات في دول شرق آسيا

تواجه النساء اللواتي يتم التحرش بهن في القطارات في شرق آسيا خطراً إضافياً يتمثل في تصويرهن خلال عملية التحرش بهن وتحميل المقاطع المصورة بغرض بيعها عبر الإنترنت.

في تحقيق سري استمر لمدة عام، قامت وحدة التحقيقات التابعة للخدمة العالمية في بي بي سي بالتعاون مع بي بي سي Eye، بالكشف عن هوية الأشخاص الذين يتربحون من بيع مقاطع توثق العنف والتحرش الجنسي.

كانت ساعة الذروة الصباحية في طوكيو وكان القطار مكتظاً جداً.كانت تاكاكو (اسم مستعار) في طريقها إلى المدرسة عندما استقلت القطار، وخلال رحلتها حاولت الشابة البالغة من العمر 15 عاماً التمسك بمقبض المقاعد للتخفيف من عناء الوقوف خلال الرحلة.

وفجأة شعرت بيد تضغط عليها من خلفها. اعتقدت أن شخصاً ما اصطدم بها عن طريق الخطأ.

لكن اليد بدأت تلمسها. تذكر تاكاكو تلك اللحظة، قائلة: "عندها أدركت، لقد كان تحرشاً جنسياً".

سرعان ما اختفت اليد في خضم الاكتظاظ داخل القطار. "لم أستطع فعل أي شيء حيال ذلك". وصلت إلى المدرسة وهي تبكي بسبب ما حدث ذلك اليوم.

كانت تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها للاعتداء الجنسي في وسائل النقل العام، ولكن تاكاكو كانت تتعرض للتحرش يومياً تقريباً لأكثر من عام أثناء تنقلاتها في وسائل النقل العام. كان تذهب إلى الفراش في كل ليلة وهي تبكي. تقول:"شعرت أنه لا أمل لي في هذه الحياة".

صدر الصورة، Noriko Hayashi التعليق على الصورة، تاكاكو التي تعرضت لاعتداءات جنسية عدة خلال سن المراهقة، ترتدي شارة تحذر من المعتدين المحتملين

يتم استهداف العديد من النساء مثل تاكاكو في الأماكن العامة من قبل المتحرشين. في بعض الحالات، يواجهون انتهاكًا آخر،إذ يتم تصوير الاعتداء وبيع مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

تتبع معظم مقاطع الفيديو نفس النمط ، إذ يصور المتحرش سراً امرأة من الخلف ويتبعها في القطار. بعد ثوان معدودة يتحرش بها جنسيا. يتصرف المتحرشون بتكتم، وقد يكون ضحاياهم غير مدركين تماماً لما يحدث. يتم بعد ذلك إدراج مقاطع فيديو التحرش على مواقع على الإنترنت لبيعها.

في تحقيق استمر لمدة عام، قمنا بتتبع الأشخاص الذين يملكون ثلاثة مواقع على الإنترنت تبيع وتنتج الآلاف من مقاطع الفيديو الخاصة بالاعتداء الجنسي.

وباء في اليابان

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واجهت تاكاكو اعتداءت جنسية بشكل شبه يومي، ووجدت نفسها غير قادرة على التحدث أثناء عملية التحرش بسبب الخوف والعار. لكنها في كل ليلة كانت تغطي فمها بمنشفة وتتدرب مراراً وتكراراً أمام المرآة على كيفية التبليغ والإرشاد على المتحرش: "هذا الشخص شيكان!".

"شيكان"، مصطلح ياباني يصف الاعتداء الجنسي في الأماكن العامة، وخاصة التحرش في وسائل النقل العام. كما يصف الجناة أنفسهم.

عادة ما يستغل مرتكبو جرائم "شيكان"، أي التحرش الجنسي، الحشود وخوف الضحايا من التسبب في خلق وضع محرج لهن. في اليابان، قد يُنظر إلى التحدث بشكل مباشر وصريح أو المواجهة على أنه تصرف وقح.

يتم إلقاء القبض على آلاف الأشخاص كل عام بسبب جرائم التحرش الجنسي، لكن الكثير منهم لا يتم اكتشافهم أو معاقبتهم. يقول سايتو أكيوشي، اختصاصي الصحة النفسية ومؤلف كتاب عن التحرش الجنسي في الأماكن العامة، إن حوالي 10 في المئة فقط من الضحايا يبلغون عن تعرضهم للتحرش.

تشجع الشرطة اليابانية الضحايا وشهود العيان على التحدث علانية عن جرائم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، لكن القضاء على هذه الجريمة لايزال بالغ الصعوبة. الظاهرة منتشرة لدرجة أن الحكومتين البريطانية والكندية تحذران المسافرين إلى اليابان منها.

تم التعامل مع "شيكان" بشكل طبيعي في اليابان من خلال بروزه في صناعة الترفيه للبالغين. وانتشر هذا النوع من التحرش الجنسي المصور كأحد أكثر أنواع المواد الإباحية شيوعاً في البلاد - شكيان- وانتقل إلى دول آسيوية أخرى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تصبح قطارات المترو في طوكيو مزدحمة بشكل لا كبير في أوقات معينة من اليوم

مواقع التحرش الجنسي على الإنترنت

جذب أحد مواقع الويب باللغة الصينية "DingBuZhu" (والذي يعني "لا أستطيع الاحتفاظ به" باللغة الصينية) انتباهنا على الفور.

إنه سوق لمقاطع فيديو توثق التحرش الجنسي في الأماكن العامة، والتي تم تصويرها سراً بواسطة الهواتف المحمولة في الأماكن العامة المزدحمة، مثل القطارات والحافلات. يتم تصويرها في دول شرق آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج والصين.

بعض مقاطع الفيديو تكلف أقل من دولار واحد. حتى أن الموقع يسمح للمستخدمين بطلب مقاطع فيديو حسب رغبتهم في نوع التحرش.

وجدنا أيضاً روابط على موقع "DingBuZhu" لموقعين آخرين هما "Chihan" و "Jieshe" يعرضان مقاطع مشابهة.

ووجدنا أيضاً مجموعة على تطبيق تلغرام تضم 4000 عضو ي يتبادولون الخبرة حول كيفية القيام بالاعتداء على النساء جنسياً وتسجيل ذلك.

برز اسم واحد على مواقع بيع مقاطع التحرش الجنسية الإلكترونية، وهو "العم كي".

يتم الحديث عنه باعتباره زعيم مصوري مقاطع فيديو التحرش الجنسي في الأماكن العامة، إذ تم تصنيف العشرات من مقاطع فيديو التحرش على أنها من أعماله على منصة تويتر، وتم وضع إعلانات ترويجية لمقاطع الفيديو على مواقع الويب لمتابعيه البالغ عددهم 80 ألف متابع. لكن من هذه الشخصية؟

كشفت مجموعة التلغرام التي كنا نراقبها عن دليل، ففي أحد الأيام، قال أحد أعضاء المجموعة خلال سلسلة من الرسائل أنه تحرش بامرأة مع العم كي.

ورافقت الرسائل صور لامرأة تقف على ما يبدو أنه رصيف محطة للقطار.

في غضون ساعات، وجدنا تطابقاً مع الموقع - إنها محطة إكيبوكورو في طوكيو، وظهر المزيد من الأدلة التي قادتنا إلى اليابان.

أدرجت مواقع الويب حساب "بي بال" يستقبل عملة الين الياباني والذي كان مرتبطاً بعنوان بريد إلكتروني، عندما وضعنا العنوان من خلال جهات اتصال في موقع غوغل، ظهرت صورة الملف الشخصي لشاب بتسريحة شعر متقنة.

البحث العكسي عن الصور في موقع غوغل يضع اسماً على وجه الشخص في الصورة، وهذا الاسم هو "زانغ نوكتس"، وهو فنان صيني يبلغ من العمر 30 عاماً يعيش في طوكيو. لقد كان قائد فرقة موسيقية تدعى "The Versus".

صدر الصورة، Google التعليق على الصورة، كشف بحث على الإنترنت عن اسم مغني الروك الصيني زانغ نوكتس

كان لنوكتس صورة عامة ساحرة، لكن سرعان ما وجدنا شيئاً مخفياً وراءها.

في أوائل عام 2022، اتهم مصور فرقة The Versus عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo نوكتس بإنشاء "مواقع إباحية" مع عضو آخر في الفرقة اسمه لوبوس فو.

وكان قد نشر صوراً لمقطع فيديو شبيه بتلك المقاطع الموجودة على المواقع الإلكترونية. نشر المصور أيضاً مقطع فيديو يبدو أنه يُظهر سجل تصفح نوكتس على الإنترنت، مع روابط لمواقع Chihan و Jieshe وصفحات إدارة موقع DingBuZhu.

هل يمكن أن يكون مغني الروك هذا هو العم كي؟

الكشف عن هوية المتورطين

تنكر صحفي من بي بي سي وادعى أن اسمه إيان وبصفة مكتشف للمواهب الموسيقية التقى بنوكتس في حانة فاخرة في طوكيو.

تحدثا أولاً عن الموسيقى، لكن الدردشة سرعان ما انتقلت إلى موضوع الجنس. عندما قال إيان إن شركته كانت تصنع أفلاماً إباحية، ما جذب انتباه نوكتس.

التقى الرجلان عدة مرات، حتى بعيد ميلاد نوكتس.

قام نوكتس بتقديم إيان إلى زميله في الفرقة لوبوس فو، الذي ذكر اسمه من قبل مصور فرقة The Versus. كان لوبوس، وهو أيضاً صيني، يدرس علم الاجتماع في اليابان.

قال إيان إن شركته تخطط للاستثمار في مواقع إباحية وسألهم عما إذا كانوا يعرفون أي شيء عن هذا العمل.

صدر الصورة، Noriko Hayashi التعليق على الصورة، مراسلنا السري، إيان، التقى بشخصيات رئيسية مرتبطة بأحد مواقع فيديو التحرش الجنسي في حانة في طوكيو

اعترف نوكتس بأنه يعرف الكثير عن عالم الأعمال الإباحية من خلال صديقه "مومي"، الذي أنشأ مواقعه الإباحية الخاصة لنشر مقاطع التحرش في "قطارات المترو".

ثم تطرق حديث إيان إلى موقع DingBuZhu، عندها ضحك كل من لوبوس و نوكتس: "هذا موقع مومي على الويب!".

وكشفا أن الشخص الذي يقف وراء مواقع بيع مقاطع فيديو التحرش الجنسي في الأماكن العامة، هو رجل صيني مقيم في طوكيو يعرف باسم مومي. قالا إن مومي شخص منعزل ومصاب بوسواس الشك.

اعترف كل من لوبوس و نوكتس أيضاً أنهما لعبا أدواراً إدارية في مواقع الويب التي يملكها مومي.

وقال نوكتس: "في الصين، الجنس هو الأكثر سرية"، "بعض الرجال منحرفون بشكل كبير، يريدون فقط أن يروا النساء..." وأنهى لوبوس الجملة: "وهن يُنتهكن".

قال لوبوس إنه كان مسؤولاً عن الترويج لمقاطع فيديو التحرش على تويتر، وكشف نوكتس أنه قام بتحميل أكثر من 5000 مقطع فيديو على مواقع الويب، وتلقى مدفوعات للشركة وحصل على 30 في المئة من الإيرادات. أما الباقي فقد حصل عليه مومي.

قال لوبوس أيضاً إنه يمكنه المساعدة في توصيل إيان بمومي.

نادي التحرش الجنسي

في شارع خلفي هادئ في منطقة الريد لايت في يوكوهاما، تلفت الانظار واجهة متجر مزينة مثل محطة مترو. توجد لافتة تقول: "قطار التحرش القانوني".

في هذا النادي الجنسي، المسمى "Rush Hour"، يمكن للعملاء دفع الأموال للاستمتاع بتجربة " تحرش جنسي" بشكل قانوني. مدير النادي هاسودا شوهي يرحب بنا على متن ما يشبه طائرة داخل النادي، ويقول: "نترك الناس يقومون بأشياء لا يمكن القيام بها في الخارج. لهذا السبب يأتي الناس إلى هنا".

في الداخل، هناك غرف خاصة مزينة مثل عربات القطار ومجهزة بنظام صوتي يقوم بتشغيل إعلانات القطار. حتى بطاقات عضوية النادي تبدو تماماً مثل بطاقات المواصلات اليابانية.

صدر الصورة، Noriko Hayashi التعليق على الصورة، نادي الجنس Rush Hour، الذي تم تزيينه مثل عربة قطار

أعتقد أنه من المهم أن يكون الرجال قادرين على "التنفيس" في مكان مثل هذا، حتى لا يرتكبوا جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي"، يقول هاسودا.

يقول خبير الصحة النفسية سايتو إن الأمر ليس بهذه البساطة كما يقول هاسودا. ويضيف أن معظم مرتكبي جرائم التحرش الجنسي أثارتهم فكرة السيطرة على ضحاياهم وإذلالهم.

"إنهم لا يعاملون ضحاياهم كبشر، بل كأشياء".

بعد عدة شهور من الاعتداءات المتكررة، قاومت تاكاكو ذات يوم متحرشاً في القطار عندما شعرت أن يده تمتد الى تنورتها في عربة القطار المكتظة. صرخت تاكاكو بأعلى صوتها وأمسكت بالمتحرش من معصمه.

أخذت تاكاكو المتحرش إلى المحكمة، حيث حصل فقط على حكم مع وقف التنفيذ، على الرغم من أنه سبق القبض عليه بسبب جرائم تحرش.

بخيبة أمل من نتيجة قضيتها، بدأت تاكاكو حملة مناهضة للشيكان، وأنتجت شارات ملونة كتب عليها "التحرش جريمة!" يمكن للناس ارتدائها لإظهار أنهم لن يسكتوا بعد الآن.

تقول تاكاكو، التي تبلغ من العمر الآن 24 عاماً: "إن ما قمت به رادع للمجرمين". وهناك الآن مسابقة سنوية لتصميم شارة مناهضة للتحرش بين طلاب المدارس الثانوية اليابانية.

صدر الصورة، Noriko Hayashi التعليق على الصورة، نشطاء يصنعون شارات مناهضة للتوعية بالاعتداءات الجنسية في وسائل النقل العام

الهامستر

كلمة مومي تعني "قط صغير" باللغة الصينية. ومع ذلك، قال لوبوس إن شخصية "مومي" كانت أشبه بالهامستر. "إنه غير ضار ، لكنه حذر من كل شيء ، وفي بعض الأحيان يبالغ في رد فعله".

كان لوبوس على حق. رفض مومي مراراً وتكراراً مقابلة إيان.

لكن في ليلة رأس السنة الصينية، ابتسم الحظ لإيان. وافق مومي على لقاء في حانة كاريوكي.

كان الهواء معبقاً بدخان السجائر، وأصوات كؤوس الشراب وأغاني البوب الصينية تملأ الجو.

الشخص الذي حضر لم يكن ما كنا نتوقعه. شاب نحيف يرتدي نظارة ومعطفاً داكناً، بدا مومي وكأنه طالب جامعي. قال إنه يبلغ من العمر 27 عاماً.

أبدى إيان اهتماماً بالاستثمار في أعماله، وسأل عن مقدار أرباحه.

قال مومي بفخر، وهو يعرض المعاملات المالية على هاتفه: "يبلغ حجم مبيعاتنا اليومية حوالي 5000-10000 يوان صيني (700 دولار أمريكي - 1400 دولار أمريكي)". "دخل مضمون للغاية، أليس كذلك؟".

تصرف إيان بإعجاب، وذكر اسم العم كي.

اعترف مومي وقال: "أنا العم كي".

التعليق على الصورة، امتلك مومي ثلاثة مواقع إلكترونية إباحية تعرض مقاطع فيديو للتحرش الجنسي في الأماكن العامة

لكن لدهشتنا، كشف أن العم كي لم يكن مجرد شخص واحد. بل أدار فريقاً مكوناً من 15 شخصاً، من بينهم 10 في الصين صنعوا مقاطع فيديو بنفس الاسم. تلقى مومي من 30 إلى 100 مقطع فيديو منهم كل شهر.

ثم بيعت مقاطع الفيديو على المواقع الثلاثة التي أكد مومي أنه يمتلكها. كان لديهم أكثر من 10000 عضو يدفعون الأموال لشراء هذه المقاطع، معظمهم من الرجال الصينيين.

قال مومي:"مفتاح النجاح هو أن تكون أصليا، يجب أن يكون حقيقياً". أخبرنا لاحقاً أن مواقعه على شبكة الإنترنت تبيع حتى مقاطع فيديو للاغتصاب تحت تأثير المخدرات.

تحدث مومي عن عمله كما لو كان أي شركة ناشئة. ووصف فريقه بأنه "شغوف" و "شجاع". حتى ذكر أنه يدرب الآخرين على تنفيذ وتصوير اعتداءات جنسية.

لكن كان هناك شيء واحد لم يذكره أبداً - النساء في مقاطع الفيديو. كان الأمر كما لو أنهم لا يهتمون بهن على الإطلاق.

فضح مومي

أردنا معرفة هوية مومي الحقيقية. في اجتماع آخر مع إيان، تحدث مومي عن كيفية دخوله في هذا العالم.

مثل العديد من الأولاد، أحب مومي سوبرمان وألعاب الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو. لكن عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، بدأ في مشاهدة مقاطع فيديو تحرش جنسي مثل تلك التي يبيعها الآن.

كان يعلم أن عمله لم يكن خالياً من المخاطر.

قال مومي: "أنا حذر للغاية". "السلامة اولاً". لتجنب الخضوع للتدقيق من قبل السلطات الصينية، خطط للحصول على الجنسية اليابانية. ومع ذلك، بقدر ما كان مومي حريصا، إلا أنه ارتكب خطأ.

عندما سأل إيان عن مكان إرسال أموال بيع مقاطع الفيديو، أخرج مومي بطاقته المصرفية وسلمها إلى إيان.

كشفت البطاقة عن اسمه الحقيقي، وهو تانج زهوران. في وقت لاحق، واجهنا مومي بالاتهامات.

عندما اقتربنا منه، حاول تغطية وجهه وابتعد. وفجأة، بدأ بالاعتداء على طاقمنا.

في اليوم التالي، اكتشفنا أن مومي توجه إلى المطار مغادراً اليابان. حساب التويتر الخاص بالعم كي، حيث يروج علنا لمقاطع الفيديو ، لا يزال نشطاً. لم يستجب تويتر لطلبنا للتعليق على هذا الحساب.

علمنا أيضاً أن نوكتس ولوبوس لم يعودا يعملان مع مومي.

في أحد أيام فصل الربيع، التقينا تاكاكو لنخبرها عن تحقيقنا. فقالت:"نحن النساء مجرد مواد في مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يروننا كأشياء. لا يعتقدون أن لدينا قلباً أو عواطف".

تاكاكو تطالب بقوانين أكثر صرامة ضد هذه الجرائم.

تستعد اليابان لإصلاح قوانين الاعتداء الجنسي. ومع ذلك ، يقول النشطاء إن هذه التغييرات ليست كافية.