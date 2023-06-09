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كان هناك أقنعة من نوع مختلف في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا يوم السبت حيث يشارك هذا الشخص في مهرجان خاص بالقرون الوسطى، حيث يرتدي الناس ملابس من تلك الحقبة.