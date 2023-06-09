جيل بايدن في جامع الأزهر ومراكش، أفضل الصور في إفريقيا هذا الأسبوع

مجموعة مختارة من أفضل الصور من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها هذا الأسبوع:

خط رمادي عرضي قصير

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رجل يعمل في قطع الصخور في منطقة كاجيادو الشمالية في كينيا يوم السبت، ويتراوح دخله بين دولارين و5 دولارات للساعة.

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في اليوم التالي في مالي، شارك الناس في إكساء المسجد الكبير في جينيه بالطين وهو تقليد يقام كل عام

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المسجد هو أكبر مبنى من الطوب الطيني في العالم ويشتهر بالتجصيص والسقالات الخشبية

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زارت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، الجمعة، جامع الأزهر الكبير الخلاب في العاصمة المصرية القاهرة والتقت برئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي

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وبعد أيام قليلة، كانت الأحد في المغرب تتحدث إلى الطلاب الذين يدرسون علم الروبوتات في مدرسة في مدينة مراكش التاريخية.

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التقطت صورة للمغني الجنوب أفريقي، لولاما تايفاسي، يوم الاثنين في مسرح باكستر في كيب تاون خلال ورشة عمل لمغنّي الأوبرا.

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في اليوم نفسه، يرتدي هذا الرجل ملابس من الأكياس البلاستيكية في ساحل العاج، بمناسبة اليوم البيئة العالمي مع ورقة تقول بإن البلاستيك هو "القاتل الصامت"

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من الفساتين البلاستيكية إلى الأقنعة البلاستيكية، يقوم هذا الشخص بتغطية رأسه بما يشبه حاوية البنزين في كيب تاون بجنوب إفريقيا، خلال احتجاج من قبل حركة "تمرد ضد الانقراض" للمطالبة بإنهاء التنقيب عن النفط.

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في يوم البيئة العالمي أيضاً، يتطاير البلاستيك في العاصمة الكينية نيروبي حيث يدير هذا الرجل القمامة في شركة إعادة تدوير محلية.

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كان هناك أقنعة من نوع مختلف في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا يوم السبت حيث يشارك هذا الشخص في مهرجان خاص بالقرون الوسطى، حيث يرتدي الناس ملابس من تلك الحقبة.

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اشتعلت مشاعر هؤلاء المتظاهرين في مدينة ملقة بإسبانيا، الأربعاء، أثناء تظاهرهم ضد الرئيس السنغالي ماكي سال، بعد إدانة السياسي المعارض عثمان سونكو بـ "إفساد الشباب"، وهي تهمة ينفيها.

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شهدت العاصمة الكينية أيضاً احتجاجات يوم الثلاثاء، بعد أن خرج البعض إلى الشوارع احتجاجاً على خطط الحكومة لزيادة الضرائب.

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يمارس هؤلاء الرجال في العاصمة السودانية الخرطوم أعمالهم اليومية يوم الخميس، على الرغم من الضربات الجوية والاشتباكات بين القوات المتناحرة.

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