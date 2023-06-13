ثلاثة قتلى ومحاولة دهس ثلاثة آخرين في حوادث بمدينة نوتنغهام البريطانية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول أماكن الحوداث في نوتنغهام

عثرت الشرطة البريطانية على جثث ثلاثة أشخاص مقتولين، الثلاثاء، بينما حاولت سيارة دهس ثلاثة أشخاص آخرين في مدينة نونتغهام في جرائم تعتقد السلطات أنها مترابطة.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في "حادث خطير" في مدينة نوتنغهام، دون مزيد من التفاصيل.

تم العثور على شخصين مقتولين في طريق إلكستون بعد الساعة 04:00 فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش ،كما تم العثور على جثة رجل ثالث في طريق "مغدالا" بالمدينة.

وفي حادث آخر، حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص في شارع ميلتون، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقامت قوات الشرطة بدفع تعزيزات إلى وسط المدينة، وأغلقت عدة طرق أمام عربات المواصلات العامة.

وأعلنت هيئة مكافحة الحرائق في المدينة أنها تساعد قوات الشرطة.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب الطرق والمناطق المغلقة.

التعليق على الصورة، شاحنة صغيرة بيضاء اللون يُعتقد أنها مرتبطة بمحاولة الدهس في نوتنغهام

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في طريق بينتينك للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ولا توجد معلومات في الوقت الراهن عما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بالإرهاب من عدمه.

وأفاد مراسل بي بي سي، نافتيج جوهال، بأن عددا من رجال الشرطة المسلحين داهموا عقارا في طريق إلكستون، وفرضوا طوقا أمنيا حوله فيما يبدو أنه بحث عن مشتبهين.

التعليق على الصورة، دفعت الشرطة بتعزيزات إلى مدينة نوتنغهام ويساعدها أيضا طواقم من قوات الإطفاء

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن الأخير أُبلغ بهذه الحوادث "في وقت مبكر من صباح الثلاثاء".