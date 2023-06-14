أندرو تيت: الإدعاء العام في رومانيا يكثف من تهم الاتجار بالبشر ضد الأخوين تيت وآخرين

لورا جوزي

بي بي سي نيوز

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أندرو تيت يغادر المحكمة في بوخارست في مايو-أيار 2023

تقول وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا، إنها تكثف من الدعاوى المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر ضد المدون المثير للجدل أندرو تايت، وشقيقه تريستان، وشخصين آخرين.

ويتم الآن التحقيق معهم في جريمة أكثر خطورة تتمثل في "الاتجار بالبشر بشكل مستمر".

وأضاف الادعاء العالم الروماني، ضحية أخرى إلى القضية، التي بدأت بـ ست نساء.

ظل الأخوان تيت وشريكاهما قيد الإقامة الجبرية في بوخارست منذ أبريل - نيسان.

بعد أن تم القبض عليهما للمرة الأولى في ديسمبر-كانون الأول، ويتم التحقيق معهما بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر وتشكيل جماعة جُرمية منظمة.

لكنهم يستمرون بنفي ارتكاب أي مخالفة قانونية.

في 12 يونيو-حزيران، تم استدعاء الأشخاص الأربعة إلى مقر وحدة الجريمة المنظمة في رومانيا، لإبلاغهم بالاتهامات الجديدة، وبموجب القانون الروماني، يعاقب الاتجار بالبالغين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما أعلن المدعون العامون أيضا أنهم فتحوا تحقيقا جنائيا منفصلا ضد رجل روماني يدعى فلاد أوبوزيك، الذي يقولون إنه كان على صلة بإخوة تيت.

ويواجه أوبوزيك اتهامات بالاتجار بالبشر وتشكيل جماعة إجرامية لاستغلال سبع نساء جنسيا، تم استدراجهن وإكراههن على إنتاج محتوى إباحي لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان المشتبه بهم يحتفظون بمعظم الأرباح.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، أندرو تيت: مؤثر مثير للجدل يتحدى كراهية النساء في مقابلة مع بي بي سي

ويقول ممثلو الادعاء في بيان: "لضمان ولاء الضحايا وأنهم يعملون فقط لصالح أعضاء المجموعة، أُجبروا على وشم اسم أو وجه عضو المجموعة الذي يستغلهم".

لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن ضد الأخوين تيت أو شريكيهما، لكن من المتوقع أن يصدر المدعون الرومانيون لائحة اتهام في وقت لاحق من هذا الشهر وهو ما يمثل بداية المحاكمة.

أندرو تيت، 36 عاما، لديه ملايين المتابعين عبر الإنترنت، ويحظى محتواه بشعبية خاصة بين الشباب الذين ينجذبون إلى صورته شديدة الذكورية.

في مقابلة مع بي بي سي نيوز، في أوائل يونيو-حزيران، نفى تيت تأجيج ثقافة كراهية النساء ودافع عن سمعته.

كما رفض شهادات النساء المشاركات في التحقيق الحالي، اللاتي اتهمنه بالاغتصاب والاستغلال.

بعد أيام قليلة، قالت امرأة بريطانية إن تيت خنقها حتى فقدت وعيها أثناء ممارستهما للجنس، ثم أظهر سلوكا تهديديا.