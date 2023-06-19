روسيا وأوكرانيا: بي بي سي تتابع من خط المواجهة هجوم كييف على الخنادق الروسية

كوينتين سومرفيل

بلاهوداتني - أوكرانيا

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، BBC/Darren Conway التعليق على الصورة، كان القتال في المناطق التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية يتم في داخل الأحياء القريبة

بعد أسبوعين من بدء الهجوم المضاد، بدأت أوكرانيا تحرز تقدما متواضعا، لكنه مطرد في ثلاث مناطق للهجوم عبر خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر.

وتشن بعض القوات هجمات تهدف إلى استقصاء الوضع، بينما بقيت معظم القوات الأوكرانية في الاحتياط، في انتظار إحداث شرخ كبير في الدفاعات الروسية يكفي لشن هجوم رئيسي، ولمحاولة استعادة الأراضي في جنوبي البلاد.

كان القتال شاقا، ووقعت خسائر فادحة في كلا الجانبين، وادعى كل جيش أنه هو المسيطر وأن له اليد العليا.

وتعثر تقدم القوات الأوكرانية في جنوب دونيتسك، لكنه مستمر.

التحق فريق بي بي سي بلواء جايغر 68 في الوقت الذي كانت تسعى فيه قواته القتالية إلى بسط سيطرتها شرقا على قرية بلاهوداتني التي استعادتها بالفعل في الفترة الأخيرة.

وكانت تقع تحت بصر القوات سلسلة من الخنادق أنشئت لحماية القوات الروسية على قمم التلال القريبة.

وكان رجال وحدة متخصصة في الطائرات المسيرة يمسكون بكاميرات وبعض الكابلات وهم يحمّلون شاحنة صغيرة بصناديق من الذخيرة وصناديق من قنابل الدخان ومن الطلقات الخارقة للدروع.

على الجانب الآخر، لم تبد إلا علامات قليلة على سير الحياة في بلاهوداتني. وفي أسفل ممر، كان يوجد حطام مركبتين أمريكيتين مدرعتين بدتا وقد تقطعت بهما السبل، إحداهما محترقة بسبب قذيفة. وكان هناك أيضا عدد من المركبات المقاومة للألغام وقد تعطلت في الحقول الخارجية.

وحذرنا بعضهم قائلا: "ابتعدوا عن هذه، فمازال الروس يواصلون الضرب".

تسببت روسيا في وقوع الكثير من الخسائر في الدبابات والمركبات التي تبرع بها الغرب، كما اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن بلاده فقدت عشرات الدبابات منذ بدء الهجوم المضاد في الخامس من يونيو/حزيران.

القوات الأوكرانية تهاجم الروس في ثلاث نقاط: باخموت التي لا تزال تحت السيطرة الروسية بقوة، وحيث تتقدم القوات الأوكرانية شمال المدينة وجنوبها؛ وجنوب زابوريجيا؛ وفي جنوب دونيتسك، حيث استعادت كييف عددا من القرى.

بلاهوداتني هي واحدة من هذه المناطق. دخلت دفعة خرى ومازال الجنود يحتمون في قبو منزل مدمر.

صدر الصورة، BBC/Darren Conway التعليق على الصورة، نينا فيدوريفنا رفضت مغادرة بلاهوداتني

كان هناك ممر أرضي ترابي مضاء بمصابيح زيتية، تلقي بظلال ضوئها الأصفر الناعم على طول الممر، حتى تصل إلى موقد من الحجر والحديد وقد وضعت فوقه ثلاث أوان، وكان هناك حبل غسيل تتدلى منه بعض المناشف. ثم فتح باب خشبي قديم وظهرت منه نينا فيدوريفنا وقد غطت رأسها.

كانت نينا تعيش هنا في العام الماضي. وتقول إن الجنود الروس جاءوا مرة واحدة فقط.

ولم تفكر في مغادرة القرية، ولا حتى لثانية.

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كان وابل القصف المدفعي متواصلا فوق رؤوسنا فاضطررنا إلى ترك المكان عبر ممر في نهاية المنزل. مررنا بثلاث جثث روسية ملقاة في حفرة، خلف حديقة نينا.

وكان يوجد بالقرب من المكان شاحنة تحمل الرمزZ ، الذي تستخدمه القوات الروسية، وكانت الشاحنة مليئة بثقوب الرصاص والشظايا. ويبدو أن القتال هنا كان عن قرب.

وكانت الورود تتفتح في جميع أنحاء القرية - لكن رائحة الجثث عبأت المكان.

ليس هناك وقت لأي تأخير - فالجنود محتاجون إلى جو من التركيز على الهدف. ومن الواضح أنهم يستعدون لشيء ما.

واتجه الجنود شرقا، مخلفين وراءهم بلاهوداتني. كانت القافلة مكونة من سيارتين متباعدتين بشكل جيد خشية وقوع هجوم روسي. وكانت الحقول المحيطة بها مزروعة بالألغام بشكل كبير، وكانت هناك أعمدة ذات أشرطة حمراء وبيضاء تدل على المناطق التي طهرت من الألغام.

ومع اقترابنا من مركبة أمريكية مدرعة أخرى مهجورة، وقع انفجار، ولم نتمكن من مشاهدة الحطام. ومن المحتمل أن يكون السبب طائرة روسية بدون طيار.

كنت موجودا في هذه المنطقة في مارس/آذار الماضي.

استغرق تحرك الخطوط الأمامية بالكاد بضعة أمتار عدة أشهر. كانت روسيا تستخدم المدفعية أكثر بكثير من القوات الأوكرانية، التي تحصنت بشكل أساسي في الخنادق في انتظار انتهاء القصف. في ذلك الوقت أخبرني أحد القادة أنهم كانوا يحتفظون بقذائفهم للهجوم المضاد.

وفي هذه الزيارة لم تتوقف المدافع الأوكرانية خلال اليومين اللذين صحبت فيهما اللواء.

أخذت السيارات تسرع خلال شبكة من الخنادق مخبأة في صف من الأشجار. وكان قائد السرية، الرقيب الأول أندري أونسترات، البالغ 49 عاما، يدير رجاله خلال مهمتهم التالية - إذ خطط لهجوم أوكراني في اليوم التالي على الخنادق الروسية، على بعد 3 كيلومترات عند سفح التلال المنخفضة إلى الجنوب .

ستهاجم قطع من اللواء 68، في محاولة لتوسيع الجبهة، من الريف الشرقي لبلاهوداتني وماكاريفكا، عبر حقول الألغام وبطريقة مباشرة خط النار الروسي.

صدر الصورة، BBC/Darren Conway التعليق على الصورة، أونسترات فقد ابنه أوستاب (يمين الصورة)في الهجوم المضاد

يعمل الرقيب أونسترات من خلال بروتوكولات وأهداف الاتصال الخاصة بفريق الطائرات المسيرة. ويفقد هذا القسم ما يصل إلى خمس طائرات مسيرة في اليوم.

نظر أونسترت إلى رجاله ذوي الوجوه الصارمة، وعلى وجهه ابتسامة بيضاء متألقة وقال: "ابتسموا - لماذا تبدون جادين جدا؟ نحن ننتصر في الحرب".

وبعد 24 ساعة، كان معظم الرجال أنفسهم في مخبأ شديد الحرارة، فقد عاد الهجوم.

أستطيع أن أرى من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بهم عربتين مصفحتين تشقان طريقهما ببطء عبر حقل الألغام. وتصل طائرة مسيرة تلو الأخرى فوق المواقع الروسية، لإلقاء قنابل دخان، حتى يخلق هذا حاجزا من الدخان على طول الخنادق التي تحتلها روسيا للسماح للمركبات بالتقدم، وإرباك أسلحة العدو المضادة للدبابات. وبينما كنت أشاهد ما يحدث، ضربت القذائف الأوكرانية مرارا خط الأشجار.

ظل يوري، وهو جندي شاب، يركض إلى المخبأ ويخرج منه، ويغير بطاريات الطائرات المسيرة ويطلقها، بينما تتعالى الأصوات ببعض الأهداف والأوامر عبر أجهزة الراديو.

البعوض وذبابة الخيل لا يترك أجساد الرجال، وقد اضطر "فريسبي"، المنحدر من غرب أوكرانيا إلى خلع قميصه بسبب الحرارة.

عدو هؤلاء الجنود لا يتراجع. وبينما كنت أقف في الخارج، أصابت قذيفة روسية قريبة فأدت إلى تناثر الأوساخ في الخندق. وكان زيكا يقف متأهبا وقد لفته الظلال دون أن يغطي جسمه درع.

صدر الصورة، BBC/Darren Conway

وسقطت قذيفة روسية أخرى على مقربة مني فسقطت أرضا. ونظرت فوجدت زيكا في مكانه. وأخذ يصرخ بالإنجليزية - ببعض الشتائم الموجهة للروس - ويرفع إصبعين في الهواء مستنكرا. وكانت صواريخ غراد تنهمر على المواقع الأوكرانية.

وأصبح الهجوم المضاد، على نطاق أوسع، أكثر صعوبة بسبب نقص القوة الجوية الأوكرانية. ووعد الغرب بطائرات مقاتلة من طراز F-16 لكنها لن تصل إلا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال لي جندي آخر، يدعى ياروسلاف، عندما عدت إلى خارج الخنادق: "مروحيات روسية، ونفاثات روسية تطلق نيرانها على كل منطقة، كل يوم". وقطعت حديثه ضربة أخرى في مكان قريب. وهنا نصحني: "اذهب إلى الملجأ، وحظ سعيد لك".

عندما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الثالث من يونيو/حزيران أن أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد، ذكر التفوق الجوي الروسي وحذر من خسارة العديد من الأوكرانيين. وهكذا كان الحال بالنسبة للواء 68.

ويقول الرقيب أونيسترات إن هذا يثقل كاهله. ويضيف: "شراسة اليوم تعتمد فقط على شيء واحد - وهو عدد الأشخاص الذين فقدناهم. الأسبوع الماضي كان صعبا للغاية. لقد فقدنا عددا كبيرا من الناس".

كان أونيسترات يرتدي على رأسه خوذة واقية من الرصاص، حجمها صغير جدا. فأشرت إليها فقال وهو يبكي: "إنها لابني".

قُتل أوستاب أونيسترات، الذي كان في الـ20 من عمره، في غارة بطائرة مسيرة على مقربة من المكان الذي نتحدث فيه، قبل يومين من بدء الهجوم المضاد. كان مجندا في الجيش لمدة عام.

ولا يزال والده يعاني من الحزن عليه.

ويقول الرقيب أونيسترات: "طارت طائرة مسيرة من طراز كاميكازي باتجاههم، وضربته بشكل مباشر. وكان من المستحيل التعرف عليه. وقد دُفن في نعش مغلق".

وسألته كيف يمكنه الاستمرار: "قطعت عهدا على نفسي. فنحن هنا لننتصر، كما تعلم، ليس للجلوس وليس للهروب. أعتقد فقط أن كل شخص هنا يجب أن يؤدي وظيفته بشكل احترافي. لا يوجد شيء بطولي في هذا. علي أن أنهي هذه المهمة."

وعندما سألته إن كان يسعى إلى الانتقام، أجاب بحزم: "الانتقام خطيئة".

وأضاف: "مهمتي هي إنهاء هذه القصة. أريد المشاركة في موكب النصر. وأريد أن ننتصر، وأريد أن ألا يكون عدد الضحايا كبيرا".

تركنا الجبهة والهجوم ما زال مستمرا. وفي وقت لاحق، تلقيت رسالة تخبرني أنهم سيطروا على المواقع الروسية.

وفي طريق العودة إلى مركز القيادة، انحرفت سيارة الرقيب أونيسترات التي ترافقنا ثم توقفت فجأة. وخرج هو وآخرون من السيارة بسرعة. وتساءلت إن كنا نحتاج إلى الاختباء.

ثم رأيت أن ما لفت انتباههم هو أشجار الكرز.