آل باتشينو: نجم هوليوود المخضرم يصبح أبا للمرة الرابعة لطفل من صديقته نور الفلاح

بول غلين

مراسل شؤون الترفيه - بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أدى آل باتشينو دور البطولة في سلسلة من الأفلام مثل "ذا غادفاذر" و "سكارفيس"

استقبل آل باتشينو طفله الرابع من صديقته المنتجة السينمائية نور الفلاح.

وأعلن نجما هوليوود، خبر استقبال مولودهما، الذي سمياه رومان، يوم الخميس.

ويبلغ آل باتشينو من العمر حاليا 83 عاما. بينما تبلغ نور، التي شاركته في الفيلم العالمي المشهور العراب "ذا غادفاذر"، 29 عاما.

وأكد ستان روزنفيلد، المسؤول الإعلامي لآل باتشينو، الخبر لوكالة برس أسوسييشن الإخبارية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ولدى النجم السينمائي المخضرم في هوليوود توأمان، أنطون وأوليفيا، 22 عاما، من الممثلة بيفرلي دي أنجيلو. وابنة تبلغ من العمر 33 عاما، اسمها جولي ماري، من مدربة التمثيل جان تارانت.

ويعد آل باتشينو، المولود في مدينة نيويورك الأمريكية، أحد أفضل ممثلي جيله، فقد فاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم سنت أوف أ وومن Scent of a Woman عام 1992، كما تم ترشيحه للأوسكار عدة مرات.

وتعمل شريكته الفلاح، الكويتية الأصل، حاليا في الإنتاج السينمائي، فقد أنتجت أفلاما مثل "ذا أبكمنيغ باتشينو" الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل، بيلي نايت، وكذلك فيلم ليتل ديث وبروسا نوسترا.

وقد كشف الشريكان، قبل أسبوعين، أنهما كانا يتوقعان قدوم طفلهما.

الآباء كبار السن

يأتي خبر وصول مولود آل باتشينو هذا بعد أقل من شهر من استقبال روبرت دي نيرو، النجم المشارك لآل باتشينو في بطولة فيلم "ذا غادفاذر 2"، وفيلمي هيت " Heat" و "ذا آيرشمان"، طفله السابع عن عمر يناهز 79 عاما.

كما استقبل السير ميك جاغر، قائد فرقة رولينغ ستونز الغنائية، والذي كان الصديق والشريك السابق لنور الفلاح عام 2017، طفله الثامن، والذي سماه ديفيراوكس أوكتافيان باسيل، من مصممة الرقصات وراقصة الباليه الأمريكية السابقة ميلاني هامريك في عام 2016، عندما كان يبلغ من العمر 73 عاما.

وكان قطب الإعلام روبرت مردوخ يبلغ من العمر 72 عاما عندما وُلدت ابنته كلوي من زوجته السابقة ويندي دينج في عام 2003.