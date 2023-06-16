محكمة أمريكية تدين مرتكب الهجوم على كنيس يهودي في بيتسبرغ ببنسلفانيا بـ 63 تهمة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عشرات باقات الورود خارج كنيس شجرة الحياة "تري أوف لايف"، الذي وقع فيه الهجوم

أدانت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مسلحا متهما بقتل 11 من المصلين في كنيس في مدينة بيتسبرغ عام 2018.

وتستعد المحكمة الفيدرالية لإصدار الحكم على روبرت باورز، 50 عاما، وتقرير ما إذا كان يجب أن يُعاقب بالإعدام.

وكان هجوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول داخل كنيس شجرة الحياة "تري أوف لايف"، أخطر هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال باورز خلال المحاكمة إنه غير مذنب في جميع التهم الـ 63 الموجهة إليه.

لكن هيئة المحلفين أدانته بكل التهم الموجهة إليه بعد أقل من يوم كامل من المداولات.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، استدعى المدعون 60 شاهدا لمحاولة إثبات أن المسلح نفذ هجومه بسبب كراهيته لليهود.

ولم يستدع فريق الدفاع عن باورز أي شهود ولم ينف تنفيذ الهجوم، لكنه قال إنه كان بسبب كراهية وهمية للمهاجرين ومجموعة يهودية غير ربحية، وليس للشعب اليهودي.

وقالت المدعية الأمريكية ماري هان في مرافعاتها الختامية إن المتهم "طارد" ضحاياه.

وأضافت "لقد أخبر قوات التدخل السريع "سوات" صراحة أنه ذهب إلى الكنيس لقتل اليهود".

وقالت محامية الدفاع إليسا لونغ إن "إيقاف الدراسة الدينية لم يكن نيته أو دافعه".

ويجدر التنوية إلى أن التمييز بين الأمرين مهم جدا هنا، لأنه بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، لكي تفرض هيئة المحلفين عقوبة الإعدام، يجب على المدعين إثبات أن باورز كان مدفوعا بالكراهية العرقية أو القتل لمنع الناس من ممارسة معتقداتهم الدينية.

وقال محامو باورز أيضا إنه يتم إعداد تقرير عن الصحة العقلية لموكلهم، وهو أمر قد يتم ذكره والإشارة إليه خلال جلسة النطق بالحكم.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في 26 يونيو/ حزيران، ومن المتوقع أن تستمر ستة أسابيع.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، مسلح يفتح النار في كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

وتراوحت أعمار المصلين الأحد عشر الذين لقوا حتفهم في الهجوم بين 54 عاما إلى 97 عاما. كما أصيب سبعة آخرون في الهجوم، بينهم خمسة من ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث.

وتشترك ثلاث جماعات يهودية، هي دور هداش ونيو لايت وشجرة الحياة - في هذا الكنيس.

وقد أعربت معظم عائلات الضحايا عن تأييدها لعقوبة الإعدام، على الرغم من أن بعض أفراد من أسر الضحايا الآخرين وتجمع دور هداش ذكروا أنهم يعارضون عقوبة الإعدام.

وشكرت منظمات مجتمعية محلية ومنظمات الدفاع عن اليهود فضلا عن الناجين من الحادث، الشرطة والمدعين العامين بعد إعلان الحكم.

وقال الحاخام جيفري مايرز، الذي نجا من الهجوم، في بيان: "أنا ممتن لله الذي أبقانا وأوصلنا لنشهد هذا اليوم".

وأضاف "أنا ممتن للمسؤولين عن تطبيق وإنفاذ القانون الذين خاطروا لإنقاذي، وأيضا المدعي الأمريكي العام الذي وقف في المحكمة للدفاع عن حقي في الصلاة".

وقالت اللجنة اليهودية الأمريكية في بيان "لقد تحققت العدالة".

وأضافت "نحن ندرك أن ذلك لا يخفف الألم عن عائلات وأصدقاء 11 شخصًا قُتلوا في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ لمجرد أنهم يهود ويمارسون عقيدتهم. ومع ذلك، نأمل أن يعطي لهم هذا الحكم الأمل في مواصلة عملية التعافي البطيئة مما أصابهم إن لم يكن الشفاء التام".

وهذه هي القضية الثانية فقط التي قد تكون العقوبة الفيدرالية فيها هي الإعدام في ظل إدارة بايدن، التي فرضت حظرا على عمليات الإعدام الفيدرالية.