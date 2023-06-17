الملك تشارلز الثالث: ملك بريطانيا يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 في موكب عسكري لأفواج من الجيش

قبل 11 دقيقة

تحتفل المملكة المتحدة اليوم السبت، بعيد الميلاد 74 لملك بريطانيا تشارلز الثالث.

ويصادف موكب مسيرة الأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونه السنوي عيد الميلاد الرسمي للسيادة الملكية البريطانية.

وقد تفقد الملك القوات العسكرية المشاركة في عرض عيد ميلاده الافتتاحي على ظهر الخيل، وهي المرة الأولى التي يمتطي فيها ملك بريطانيا ظهر جواده في هذا الحدث منذ أن فعلته والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1986.

وسار خلف الملك تشارلز على ظهور الخيل كل من ابنه الأكبر وولي عهده، الأمير ويليام، وشقيق الملك تشارلز، الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، وأخته الأميرة آن.

وتبعت الملكة كاميلا وزوجة ويليام كاثرين، أميرة ويلز، الموكب الملكي في عربة ملكية.

لكن دوق ساسيكس، الأمير هاري وزجته دوقة ساسيكس، ميغان، تغيبا عن الحضور.

ويعد العرض الرسمي للأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونه هو الأول في عهد الملك تشارلز البالغ من العمر 74 عاما.

وعيد ميلاد الملك تشارلز الفعلي هو في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الملوك البريطانيين يحتفلون عادة مرتين - مرة في السر ومرة أخرى في الأماكن العامة.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سار خلف الملك تشارلز على ظهور الخيل ابنه الأكبر وولي عهده، الأمير ويليام

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وبدأ تقليد الاحتفال بعيد ميلاد الملك في موكب في يونيو/ حزيران من عام 1748 في عهد الملك جورج الثاني، الذي أراد الاحتفال في طقس صيفي أفضل، حيث كان عيد ميلاده في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد بدأ العرض المتلفز بموكب من قصر باكنغهام إلى حديقة الخيول الملكية "هورس جاردز باريد" في وسط لندن.

ويشارك في العرض حوالي 1400 جندي و 400 موسيقي و 200 حصان، بقيادة الفرسة جونو، وهي فرسة من نوغ شاير وتبلغ من العمر 10 سنوات، إلى جانب ثلاثة خيول أخرى من نوع درام، هي بيرسيوس وأطلس وأبولو.

وخيول درام هي الحيوانات الأقدم في الجيش البريطاني وتحمل رتبة رائد. وقد سُميت تقليديا تيمنا ببعض شخصيات من الأساطير اليونانية.

وتعود أصول هذا العرض المصمم بدقة إلى الألوان أو أعلام الأفواج المختلفة من الجيش التي كانت تستخدم حتى يتمكن الجنود من التعرف عليها في المعارك.

وقدّم حرس الكتيبة الويلزية الأولى خلال مشاركتهم في الموكب أداء استعراضيا بألوانهم صعودا وهبوطا هذا العام.

وبسب ارتفاع درجات الحرارة تعاني المملكة المتحدة حاليا من موجة ساخنة تجعل أمر العرض مهمة صعبة على جنود الحرس الويلزي الذين يرتدون قبعاتهم الاحتفالية المصنوعة من جلد الدب الأسود والسترات الحمراء السميكة

وقد تفقد الأمير وليام قوات من فرقة الحراسة الخاصة الملكية من الأفواج العليا نهاية الأسبوع الماضي، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى إغماء العديد من الجنود.

وبصفته أمير ويلز، يعتبر ويليام كولونيلا فخريا في الحرس الويلزي.

وقاد الملك تشارلز، الذي يعد القائد العام للقوات المسلحة، وبوصفه رئيسا للدولة، الجنود إلى القصر.

ثم انضم بعد ذلك إلى أعضاء بارزين آخرين في العائلة المالكة لمشاهدة ما يقرب من 70 طائرة عسكرية فوق العاصمة البريطانية، من شرفة قصر باكينغهام، بعد إطلاق 41 طلقة تحية للملك من حديقة غرين بارك القريب.

وقد أدت المروحيات وطائرات معركة بريطانيا وطائرات تايفون المقاتلة وطائرات الأسهم الحمراء عرضا رائعا محلقة فوق قصر باكينغهام بينما كان أفراد العائلة المالكة يشاهدون من شرفة القصر .

وكان الطقس السيئ قد أدى إلى قطع عرض عسكري بالطائرات خُطط له مسبقا في تتويج الملك تشارلز في 6 مايو/ أيار.

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث ركبت جوادها البورمي، والذي تلقته هدية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، آخر مرة في العرض العسكري في منتصف الثمانينيات.

وبعد تقاعد الحصان، الذي امتطته لمدة 18 عاما، في عام 1986، قررت استخدام عربة من أجل مسيرة الأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونه.

وكان موكب العام الماضي هو الأخير للملكة الراحلة، وشكل جزءا من أربعة أيام من الاحتفال بعامها السبعين على العرش، والذي حطم الرقم القياسي لأطول ملك جلوسا على العرش.