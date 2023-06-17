مجتمع الميم: اشتباكات بين الشرطة ومسؤولين محليين اعترضوا على مهرجان الفخر في كوريا الجنوبية

جيمس غريغوري

بي بي سي نيوز

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صور من مهرجان الفخر لمجتمع الميم في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، عام 2022

وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة في كوريا الجنوبية ومسؤولين في الحكومة المحلية في مدينة دايغو الجنوبية على خلفية مهرجان الفخر السنوي لمجتمع الميم.

وحاول المسؤولون في المدينة منع إقامة مهرجان الفخر الخاص بمحتمع الميم، في مركز المدينة.

واضطر ضباط الشرطة إلى التدخل لإبعاد موظفي بلدية المدينة بالقوة للسماح لمنظمي المهرجان بالتحضير للحدث السنوي اليوم السبت.

وفشلت المحال التجارية المحلية والعديد من الكنائس في الحصول على أمر قضائي بحظر المهرجان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويقام مهرجان "دايغو كوير" الثقافي عادة في مركز المدينة منذ عام 2009.

وأيد عمدة دايغو المحافظ، هونغ جوون-بيو اقتراح إستصدار أمر قضائي، كما سعى إلى حظر المهرجان بسبب مزاعم بأن الأعداد الكبيرة من الناس في الشوارع ستقيد وتعيق عمل المحال التجارية والشركات المحلية.

وأيدت المحكمة استضافة المهرجان في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة إن حرية التعبير لا تقل أهمية عن حرية الأعمال.

وبدأت الاشتباكات في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت عندما منع المئات من مسؤولي بلدية دايغو بقيادة العمدة شاحنات منظمي المهرجان من دخول المكان الرئيسي للمهرجان في منطقة دونغسونغنو.

وهتف منظمو المهرجان فرحا بعد أن أزالت الشرطة موظفي الحكومة المحلية لضمان سلامة إقامة الحدث "المشروع".