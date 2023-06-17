تراث الزولو والبحث غير القانوني عن الذهب وسوق الأضاحي بالصور

مجموعة من أفضل الصور للأحداث التي شهدتها أفريقيا خلال الأسبوع الماضي.

جانب من عرض خلال مهرجان السيرك الدولي، والفنون بتونس

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رجل يحلق عاليا خلال عرض للسيرك بأحد شوارع العاصمة التونسية، يوم الإثنين

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بدأت المتعة الأحد بهذين الرجلين يقدمان عرضا للأكروبات خلال مهرجان السيرك في تونس

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بورنا بوي يقدم عرضا موسيقيا قبيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول التركية، والتي فاز بها مانشستر سيتي

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اليوم التالي في القاهرة، احتفالات بفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

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أيضا يوم الأحد، سباقات الدراجات، والبطل الإثيوبي، هاغوس برحي، خلال المرحلة الأولى لسباق سويسرا الدولي للدراجات

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اليوم التالي، الدراج الإريتري، بنيام غيرماي، يحتفل مع مشجعيه، بعد فوزه بالجولة الثانية في سباق سويسرا الدولي

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الممثلة نومزامو مباثا، تستعرض زيها يوم الثلاثاء، في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، خلال حفل افتتاح مسلسل شهير في البلاد، بخصوص تراث قبائل الزولو

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منافسات رياضة الجو جيتسو، خلال بطولة دولية في العاصمة الكينية، نيروبي

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فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تتدرب على لعبة كرة السلة في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، يوم الإثنين

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يوم السبت، نساء يغنين الأغاني التقليدية لقبائل الماساي، خلال احتفال في قرية سيكيناني الكينية

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إنه التجمع الأول الذي يعقد في قرية سيكيناني، بمحمية ماساي مارا الكينية

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ويهدف التجمع لإيضاح الأزياء، والتقاليد التي تتميز بها قبائل الماساي، المعروفة

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يوم الجمعة، سيدة تقف أمام أنقاض منزلها الذي انهار جراء انزلاق أرضي، بسبب فيضانات قرب بحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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فتاة مهقاء تساعد أسرتها في طحن بعض البهارات في السنغال، بالتزامن مع اليوم العالمي للمصابين بالمرض الوراثي

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رجال يعملون في استخراج الذهب بشكل غير قانوني، في أبوموسو بغانا

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شاب يخرج من أحد مناجم تعدين الذهب غير القانونية في شمال شرقي زيمبابوي

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الممثلة الكينية لوبيتا نيونغ، والمخرج الكيني، شاهين علي، في الدورة رقم 76، لمهرجان توني السينمائي في نيويورك، الأحد

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صورة لتمثال عرض في مدينة لاغوس النيجيرية

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تمثال في أحد شوارع المدينة، حيث يتم صنعه مقابل مبلغ يتراوح بين 35، و60 دولارا

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الخميس، رجلان يعدان المال، في أحد أسواق محافظة الجيزة في مصر لبيع الأبقار، والأضاحي، قبيل عيد الأضحى

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