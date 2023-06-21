عنف في هندوراس: مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً في أعمال شغب في سجن للنساء

كاتي واتسون وكاثرين أرمسترونج

ساو باولو ولندن

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انتظر أقارب السجناء المذهولين خارج السجن للحصول على الأخبار

قُتل ما لا يقل عن 41 شخصاً في أعمال شغب في سجن للنساء في هندوراس، يوم الثلاثاء.

ومن الواضح أن معركة اندلعت بين العصابات المتنافسة، وبعد ذلك أضرمت إحدى العصابات النار في زنزانة.

وتقول السلطات إن الحريق تسبب في معظم الوفيات، لكن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق النار.

وأعلنت نائبة وزير الأمن في البلاد، جوليسا فيلانويفا، حالة الطوارئ ووعدت بالقضاء على العنف.

كما أذنت أيضاً بـ "التدخل الفوري" لفرق الإطفاء والشرطة والجيش، وقالت: "لن يتم التسامح مع الخسائر في الأرواح البشرية".

ولم يتضح ما إذا كان جميع القتلى من نزلاء السجن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومتراً عن عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا، ويحتجز حوالي 900 شخص.

كما نقل سجناء آخرون إلى المستشفى.

بينما قالت دلما أوردونيز، التي تمثل أفراد عائلات السجناء، لوسائل إعلام محلية إن جزءاً من السجن "دمر بالكامل" في أعمال العنف.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انتظر أقارب السجناء المذهولين خارج السجن للحصول على الأخبار

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة ضخمة من الدخان الرمادي تتصاعد من سجن النساء.

وقالت الرئيسة شيومارا كاسترو، التي شنت حملة ضد العصابات العام الماضي، إنها "صدمت بجريمة قتل النساء الوحشية" وستتخذ "إجراءات حازمة" رداً على ذلك، وفق ما كتبته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت السيدة فيلانويفا، إنه سيتم إجراء تحقيقات لملاحقة "جميع الأشخاص المتورطين في الجريمة المنظمة داخل السجن".

تشتهر هندوراس بالفساد وعنف العصابات التي تسللت إلى المؤسسات الحكومية ورفعت معدلات القتل.

جنبًا إلى جنب مع الجارتين إلسلفادور وغواتيمالا، تعد البلاد ممراً رئيسياً للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

ولدى هندوراس تاريخ من أعمال الشغب والعنف في السجون، وغالباً ما ترتبط بالجريمة المنظمة.