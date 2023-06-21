إيلون ماسك: رئيس تسلا يعلن افتتاح فرع لشركة السيارات الكهربائية في الهند "في أقرب فرصة ممكنة"

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، ANI التعليق على الصورة، إيلون ماسك يصف محادثاته مع ناريندرا مودي بالـ "ممتازة"

أعلن إيلون ماسك، رئيس تسلا للسيارات الكهربائية، أن الشركة ستفتتح فرعا في الهند "في أقرب فرصة ممكنة". وجاء إعلان ماسك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الهندية إنها كانت قد وجّهت دعوة إلى ماسك لاستكشاف فرص استثمارية في قطاع النقل الكهربائي، فضلا عن القطاع الفضائي التجاري في الهند.

وقال ماسك إنه كان "ينتظر الوقت المناسب" لعمل ذلك.

ويأتي لقاء رئيس الوزراء الهندي مع ماسك، الذي يمتلك أيضا شركة تويتر، بعد أيام من انتقاد الشريك المؤسس في تويتر، جاك دورسي، تهديد الهند بغلق المنصة لعدم امتثالها لأوامر السلطات بحذف محتويات من الموقع الإلكتروني. وجاءت انتقادت دورسي في حوار أجراه مع منصة إخبارية مستقلة.

وأنكرت الحكومة الهندية تلك الانتقادات بقوة، واصفة إياها بـ "الكذب الصريح".

وعلّق ماسك على تصريحات دورسي، قائلا إن تويتر ليس لديها خيار غير الامتثال للحكومات المحلية أو أنها "ستتعرّض للإغلاق".

وأضاف ماسك: "سنبذل أقصى ما بوسعنا لعرض محتوى يتمتع بأقصى قدر ممكن من الحرية يسمح به القانون".

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ويقدّم إيلون ماسك نفسه على أنه "معجب بمودي"، قائلا إن الهند "تزخر بالفرص أكثر من أي دولة كبيرة أخرى في العالم".

وقال ماسك للصحفيين إن مودي "يدفعنا لعمل استثمارات مهمة في الهند، وهو ما ننوي القيام به بالفعل. إنما نحن فقط نتحيّن الوقت المناسب".

وأضاف ماسك: "أنا على ثقة أن تسلا سيكون لها وجود في الهند، وسوف نفعل ذلك في أسرع وقت ممكن".

وتتواصل تسلا مع السلطات الهندية حيث تتطلع الشركة إلى دخول السوق المحلية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، في الشهر الماضي، بأن تسلا اقترحت تدشين مصنع سيارات كهربائية، كما تتطلع إلى تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الهند. وفي مايو/أيار، قال الوزير الاتحادي راجيف شاندراسيخار لرويترز: "إنهم ينظرون بجديّة إلى الهند كقاعدة للإنتاج والابتكار".

وكانت تسلا تخطط لفتح قاعدة في الهند، لكن هذه الخطط تمّ تعليقها العام الماضي، بعد أن أصرّت الحكومة الهندية على أن تقوم تسلا بتصنيع السيارات محلياً، بينما قالت الشركة إنها ترغب في التصدير للهند أولاً على سبيل اختبار الطلب.

وقال ماسك إنه يأمل كذلك في أن ينقل إلى الهند خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، والتي تشغّلها شركته سبيس إكس.

وقال ماسك للصحفيين: "لا نرغب في استباق الأحداث. لكنني أرجّح أن ذلك سيكون بمثابة استثمار مهم في علاقتنا مع الهند".

ووصل ناريندرا مودي إلى نيويورك يوم الثلاثاء في زيارة رسمية يُنظر إليها كنقطة تحوّل على صعيد العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحظى الزعيم الهندي باستقبال رسميّ في البيت الأبيض يوم الخميس، قبل أن يجري محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.