انتخابات تورونتو: كيف يتنافس مئة شخص وكلب يعلى منصب العمدة؟

نادين يوسف

بي بي سي نيوز-تورنتو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، VALERIE HOWES

تشهد مدينة تورنتو الكندية قريبا انتخابات رئاسة البلدية لشغل المنصب الذي تركه عمدة المدينة السابق بعد اكتشاف إقامته علاقة غير شرعية.

وهناك عدد كبير من المرشحين للمنصب، حيث بلغ عددهم 102، بينهم الكلب مولي.

ويتنافس الكلب وهو من فصيلة هسكي ويبلغ من العمر ستة أعوام، وصاحبه توبي هيبس على المنصب، بوعد"إيقاف نثر الملح على طرق المدينة خلال فصل الشتاء".

ويقول هيبس إن "الإفراط في استخدام الملح على الطرق خلال فصل الشتاء يمكن أن يضر بأقدام الكلاب الرقيقة مثل مولي". وتقترح حملته أيضًا إصلاحًا لعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وزيادة الضرائب على الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، وفرض حظر على أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري في المنازل الجديدة والمباني التجارية.

وقال إنه سيعين مولي كأول عمدة فخري لكلاب المدينة في حال فوزه.

وأضاف في تصريح لبي بي سي: "أعتقد أن مجلس المدينة سيتخذ قرارات أفضل إذا كان هناك حيوان في الغرفة".

ولكن إلى جانب رغبته في التغيير ، قال هيبس إن هذه الانتخابات هي فرصة لا يمكنه ببساطة أن يفوتها.

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إنها أول انتخابات فرعية في تاريخ تورنتو منذ انضمام سبع بلديات لتشكيل ما يعرف باسم "المدينة الضخمة" قبل 25 عامًا. وأعلن فتح باب الترشح على المنصب بعد استقالة جون توري، الذي كان عمدة المدينة على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقوبل صعود توري إلى السلطة في عام 2014 بترحاب ليحل محل روب فورد ، الذي احتل عناوين الصحف الدولية لاعترافه بتعاطي الكوكايين أثناء وجوده في منصبه.

لكن توري تعرض لانتقادات لافتقاره إلى رؤية ذات مغزى لتورنتو، ولدوره في استفحال عدم المساواة في واحدة من أكثر مدن العالم صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة. ووصفه عمود في صحيفة تورنتو ستار بأنه "نادرًا ما يكون ملهمًا وغالبًا ما يكون شديد الحذر".

كما يُلقى باللوم عليه في وصول تورنتو إلى مرحلة أزمة، خاصة وأن المدينة تواصل التعافي من جائحة كوفيد-19. وأشار الكثيرون إلى زيادة انتشار العنف المسلح والمشردين وزيادة أسعار المساكن والعنف في وسائل النقل العام خلال فترة ولايته.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تم انتخابد توري ثلاث مرات، كان آخرها في أكتوبر/تشرين أول عام 2022. ولم يتحداه في ذلك الوقت سوى بضع عشرات من الأشخاص ، حيث كان يُنظر إليه على أنه يملك حظا وفيرا لإعادة انتخابه، إلى أن أجبرته فضيحة شخصية على ترك منصبه بعد بضعة أشهر.

وكشف مقال نُشر في شهر فبراير في صحيفة تورنتو ستار أن العمدة المتزوج البالغ من العمر 68 عامًا كان على علاقة مع موظفة تبلغ من العمر 31 عامًا خلال جائحة كوفيد -19. وقد استقال بعد أيام قليلة من انتشار الخبر.

وقال نيلسون وايزمان ، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في جامعة تورنتو ، إن الانتخابات الفرعية المقبلة في 26 يونيو/ حزيران ، بعد خروجه من الصورة ، هي "سباق مفتوح لكافة الاحتمالات".

وأضاف بروفيسور وايزمان: "الفارق بين المرة السابقة وهذه المرة هو أننا لا نعرف من سيفوز".

شرط الدخول إلى السباق بسيط بشكل ملحوظ: رسم قدره 250 دولارًا كنديًا (189 دولارًا) و 25 توقيعًا هو كل مايحتاجه مواطن تورنتو للترشح لمنصب العمدة.

وعلى عكس المدن الكبرى الأخرى في أمريكا الشمالية، وبالتحديد نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو ، لا يترشح المرشحون في تورنتو وفقًا لخطوط الأحزاب السياسية.

وقالت كارين تشابل، عميدة كلية المدن في جامعة تورنتو، إنه مع فتح المجال على مصراعيه، ينجذب البعض للترشح فقط لمعرفة ما إذا كان لديهم فرصة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوليفيا تشضاو ليست غريبة عن عالم السياسة

وأضافت قائلة لبي بي سي: "هناك شيء من المقامرة في الموضوع، شيء من هالة لاس فيغاس".

وبالاقتران مع الإقبال المنخفض المستمر للناخبين في انتخابات رئاسة بلدية تورنتو ، فإن هذا يعني أن معظم المرشحين الناجحين يحتاجون بالفعل إلى حظ معقول في التعرف على أسمائهم.

صاحبة الحظ الأوفر في السباق هي أوليفيا تشاو، المعارضة السياسية لجون توري وأرملة جاك لايتون، الزعيم الأكثر شهرة في تاريخ الحزب الديمقراطي الجديد ذي الميول اليسارية في كندا.

أما العديد من معارضيها هم من أعضاء مجلس المدينة السابقين، ولهم ملامحهم الخاصة في المجتمع.

وقالت تشابل إن اتساع وتنوع المرشحين هذه المرة، من مولي الكلب إلى خريج ثانوي يبلغ من العمر 18 عامًا ، يروي كيف أصبحت المدينة مجزأة.

ويبلغ عدد سكان تورنتو ما يقرب من ثلاثة ملايين، بما في ذلك العديد من الوافدين الجدد والمهاجرين، وهي رابع أكبر مدينة في أمريكا الشمالية ويشار إليها باستمرار باعتبارها واحدة من أكثر المدن تنوعًا في العالم.

ولكن مع كل هؤلاء الأشخاص من مختلف مناحي الحياة، تأتي وجهات نظر مختلفة حول الصورة التي يجب أن تكون عليها مدينة تورنتو.

وقالت تشابل: "إنك ترى انعكاسا لعالم مصغر يمثل تورنتو كمدينة".

في هذه الأثناء، صرحت كلوي براون، محللة السياسات الشابة التي أمضت الجزء الأكبر من حياتها المهنية في العمل مع المجتمعات المحرومة، بأن "تورنتو لا تحتاج إلى المزيد من الشرطة"، ووعدت بدلاً من ذلك بتمويل دعم الصحة العقلية.

وقال الخبراء والمرشحون إن وجود أكثر من 100 مرشح في بطاقة الاقتراع يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا وسلبيًا.

أولاً ، هو يضمن سماع مجموعة من وجهات النظر.

لكن من ناحية أخرى ، قالت تشابل إن هذا يعني أيضًا أن عمدة تورنتو القادم من المرجح أن تختاره نسبة صغيرة جدًا من السكان.

وأضافت : "يمكن أن يكون لديك وضع تكون فيه أقلية متطرفة هي من تتخذ قرارات للمدينة بشكل أساسي".

ويقول هيبس مالك الكلب مولي إنه، بوجود الكثير من المنافسين، هو يدرك أنه قد لا يصبح عمدة تورونتو القادم. ويضيف بأن قراره الترشح جاء نتيجة محادثة مع ابنه البالغ من العمر سبع سنوات.

ويتذكر هيبس: "قلت ، حسنًا ، أنت تعلم أن هناك نسبة كبيرة ألا نفوز. فكيف ستشعر بعد ذلك؟".