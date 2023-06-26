روسيا وأوكرانيا: حالة عدم الاستقرار تفاقم الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين

ستيف روزنبرغ

محرر الشؤوون الروسية-موسكو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

بعد عطلة نهاية أسبوع عمتها الفوضى ، بدأت أفهم لماذا رمز روسيا الوطني هو النسر ذو الرأسين: رأسان يحدقان في اتجاهين متعاكسين.

في البداية يعلن يفغيني بريغوجين أنه مستعد "للمضي قدمًا" في تمرده ضد الجيش الروسي. ثم يقوم باستدارة مفاجئة ويأمر مقاتليه من فاغنر بالعودة إلى القواعد.

وفي خطاب تلفزيوني، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن التمرد "مغامرة إجرامية ... جريمة خطيرة ... خيانة ... ابتزاز وإرهاب".

ومع ذلك ، بعد ساعات قليلة، وكجزء من اتفاق مع بريغوجين، تم الكشف عن إسقاط جميع التهم الجنائية ضد زعيم فاغنر.

هذا ما حدث إذن بشأن "الجريمة الخطيرة".

أثارت الرسائل المتناقضة لزعيم الكرملين الدهشة هنا وغيّرت التصورات عن الرئيس بوتين.

ويقول كونستانتين رمشوكوف، مالك ورئيس تحرير Nezavisimaya Gazeta: "إنه بالتأكيد يبدو أضعف".

لا يمكنك الإدلاء بتصريح علني يعلن أن الناس مجرمون، وبعد ذلك، في نفس اليوم، في نهاية اليوم، تدع السكرتير الصحفي يختلف معك ويقول "لا ، هؤلاء الأشخاص لم يخالفوا القانون الجنائي".

ويشير وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق، أندريه نيتشايف، إلى نقطة مماثلة.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يكتب نيشايف: "لقد فقد القانون كل سلطاته. حتى الجرائم الخطيرة لن يعاقب عليها بسبب النفعية السياسية. في الصباح ، قد يتم وصمك بالخيانة. في المساء ، يمكنك أن تسامح وتسقط الدعوى الجنائية ضدك".

"من الواضح أن البلاد على أعتاب تغيير كبير".

تغيير كبير؟ توقع جريء. لكن إذا كان التغيير قادمًا ، فهل يمكن أن يكون تمرد فاغنر هو الزناد؟ ربما تم التوصل إلى اتفاق وإلغاء التمرد. لكن حقيقة أن الانتفاضة التي حدثت تحت نظر بوتين أمر محرج للرئيس، وهو أيضًا القائد العام للقوات المسلحة الروسية.

ولنتذكر: تنتهي ولاية بوتين الرئاسية العام المقبل.

ويتوقع رمشوكوف أن"تبدأ جميع مجموعات النخبة الآن في التفكير في الانتخابات الرئاسية لعام 2024". سوف يسألون أنفسهم ما إذا كان ينبغي أن يعتمدوا على فلاديمير بوتين ، كما كانوا يفعلون حتى هذا الانقلاب العسكري.أم يجب أن يفكروا في شخص جديد قادر على التعامل مع المشاكل بطريقة أكثر حداثة؟.

"شخص جديد" للرئاسة؟ هذا ليس شيئاً تسمعه عادة النخبة الروسية يناقش علناً. هذا لا يعني أن تغيير القيادة في الكرملين وشيك. إذا كان هناك شيء واحد أتقنه فلاديمير بوتين بعد 23 عامًا في السلطة ، فهو فن البقاء السياسي.

لكن قراره العام الماضي بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا أثار حالة من عدم الاستقرار على نطاق واسع داخل بلده: كل شيء من المشاكل الاقتصادية إلى هجمات الطائرات بدون طيار على المناطق الروسية ، من قصف المناطق الحدودية الروسية بالقرب من أوكرانيا إلى التوغلات عبر الحدود في روسيا بواسطة الجماعات التخريبية ، والآن انتفاضة مسلحة من قبل فاغنر.

كل هذا يزيد الضغط على زعيم الكرملين.

لا تتوقع أن يقر الرئيس بوتين بأنه أخطأ في الأمور. الاعتراف بالأخطاء وسوء التقدير ليس أسلوبه.

إذن ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي؟ ربما جاء الدليل في الإصدار الأخير من البرنامج الإخباري الرائد الذي يبثه التلفزيون الروسي الرسمي مساء الأحد. في تقرير عن انتفاضة فاغنر ، عرض مقدم البرنامج مقتطفًا من مقابلة قديمة مع بوتين.

هل أنت قادر على أن تسامح؟

"نعم ، لكن ليس كل شيء".

"ما الذي لا يمكنك أن تسامحه؟"

"الخيانة."