مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليانغ شي، المليونير الصيني الذي يحبم يدخول الجامعة

قال مليونير صيني إنه رسب في الامتحانات الصعبة الالتحاق بإحدي جامعات للمرة السابعة والعشرين.

واكتشف ليانغ شي البالغ من العمر 56 عامًا يوم الجمعة أنه سجل 424 نقطة فقط من أصل 750 نقطة، وهذا أقل بـ 34 نقطة من المستوى الاساسي للتقدم لأي جامعة في الصين.

وتقدم ما يقرب من 13 مليون طالب للامتحانات هذا العام. واجتذب ليانغ تغطية إعلامية محلية من قبل لمحاولاته استكمال التعليم العالي.

وبعد أن حضر الامتحانات عشرات المرات منذ عام 1983، قال ليانغ لوسائل الإعلام المحلية إنه أصيب بخيبة أمل من نتيجته هذا العام وتساءل عما إذا كان سيحقق حلمه في أي وقت.

وقال الرجل المقيم في سيتشوان لوسيلة الإعلام الصينية تيانمو نيوز: "كنت أقول" أنا لا أستطيع التصديق أنني لن أنجح "، لكنني الآن محطم".

ويختبر Gaokao، وهو امتحان معروف بصعوبته، خريجي المدارس الثانوية في اللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية وموضوع آخر في العلوم أو العلوم الإنسانية من اختيارهم.

وتُظهر بيانات الحكومة الصينية أنه تم قبول 41.6٪ فقط من المرشحين للامتحان في الجامعات أو الكليات في عام 2021.

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ويُنظر إلى Gaokao على أنه فرصة أساسية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، في بلد تعتبر فيه الدرجة العلمية ضرورية للحصول على وظيفة جيدة.

وكانت الاختبارات هي النقطة المحورية في نظام التعليم في البلاد منذ الخمسينيات، على الرغم من تجميدها خلال الثورة الثقافية.

وبالنسبة لليانغ، قال إنه كان يحلم دائمًا بالقبول في جامعة مرموقة وأن يصبح "مثقفًا".

وبعد فشل محاولته الأولى في عام 1983 عندما كان عمره 16 عامًا، عمل في وظائف مختلفة لكنه استمر في التقدم كل عام حتى عام 1992، عندما كان يعتبر كبيرًا في السن.

وبعد إفلاس المصنع الذي كان يعمل به في نفس العام، بدأ ليانغ عمله الخاص لبيع الأخشاب بالجملة في منتصف التسعينيات.

وسرعان ما أصبح رجل أعمال أكثر نجاحًا من كونه طالبًا فقد جنى مليون يوان في غضون عام واحد ثم بدأ نشاطًا تجاريًا لمواد البناء.

ولكن في عام 2001، عندما ألغت الحكومة الصينية الحد الأدنى لسن Gaokao ، بدأ رحلته التعليمية مرة أخرى. و قد تخلف عن الامتحانات السنوية فقط بسبب سوء الحالة الصحية أو جدول العمل المزدحم.

وقال إنه على مر السنين تحول سبب محاولاته المستمرة من تغيير مصيره إلى عدم الرغبة في الاستسلام.

وقال لوسيلة الإعلام المحلية The Papers في عام 2014: "أعتقد أنه سيكون أمرا مؤسفا للغاية إذا لم تذهب إلى الكلية ، لن تكتمل حياتك بدون التعليم العالي".

وفي 7 يونيو /حزيران من هذا العام ، توجه مرة أخرى إلى مركز اختبار لإجراء الاختبارات.

وكان معروفًا باسم "جاوكاو رقم 1" ، وكان قد امتنع عن الشرب ولعب الماهجونج للتركيز على الدراسة.

لكنه مرة أخرى، لم ينجح.

وقال ليانج إنه، على عكس السنوات السابقة، بدأ يشعر بالهزيمة. وأوضح "كنت أفكر فيما إذا كان ينبغي أن أستمر، ربما أحتاج إلى التفكير في نفسي".