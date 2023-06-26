مقتل موظف في مطار في تكساس بعد أن ابتلعه محرك طائرة

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توفي موظف في مطار بعد أن ابتلعه محرك طائرة ركاب في ولاية تكساس.

وقال مسؤولون إن محرك طائرة ابتلع موظفا تابعا لشركة دلتا كانت تسير باتجاه بوابتها وكان أحد المحركات يعمل.

وقالت الجهة التي يعمل فيها الموظف إن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث لا علاقة له بإجراءات السلامة، لكن لم يتضح بعد كيف وقع.

كما يتم إجراء تحقيق من قبل وكالة حكومية.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه كان على اتصال بخطوط دلتا الجوية وإنه بصدد "جمع المعلومات في هذه المرحلة".

ووصلت الطائرة وهي من طراز ايرباص A319 الى سان انطونيو ليل الجمعة قادمة من مطار لوس انجليس الدولي.

لم يعلن المسؤولون بعد هوية موظف شركة يونيفي أيفييشن Unifi Aviation، التي تتعاقد معها دلتا إيرلاينز لعمليات الطاقم الأرضي.

وقالت الشركة "وفقا لتحقيقنا الأولي، لم يكن هذا الحادث مرتبطًا بعمليات يونيفي التشغيلية وإجراءات وسياسات السلامة".

وقال متحدث باسم دلتا إن شركة الطيران "حزينة" على فقدان "حياة أحد أفراد أسرة الطيران".

وقالت "قلوبنا ودعمنا الكامل مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب".

كما أبلغت شركة الطيران محطة كينس 5 المحلية أنها تعمل مع السلطات "عندما تبدأ تحقيقاتها".

وجرى الأربعاء تغريم شركة الطيران الإقليمية بيدمونت مبلغ 15،625 دولارًا من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية لوفاة عامل على الأرض قبل ستة أشهر في حادث مماثل في ألاباما.