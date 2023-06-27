روسيا وأوكرانيا: ماذا يمثل تمرد فاغنر لمقاتليهم في أفريقيا؟

نادر إبراهيم وبيفرلي أوتشينج

بي بي سي، الخدمة العالمية

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، @RSOTM Telegram channel التعليق على الصورة، مقاتل فاغنر في ليبيا عام 2019

بعد التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة مرتزقة فاجنر في نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لن يتغير شيء في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يساعد مقاتلو فاجنر الحكومات في محاربة المسلحين الإسلاميين والقوات المتمردة على التوالي.

حتى نهاية هذا الأسبوع، كان يُنظر إلى زعيم فاجنر يفغيني بريغوزين على أنه حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، وأشار لافروف إلى أن مقاتلي فاغنر في كلا البلدين كانوا يعملون بدعم كامل من السلطات الروسية.

وقال لقناة "آر تي تي في" الحكومية "إن حكومتي جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي لديهما اتصالات رسمية مع قيادتنا. وبناء على طلبهم، يعمل عدة مئات من الجنود في جمهورية إفريقيا الوسطى كمدربين. وسيستمر هذا العمل".

ومع ذلك، لم يذكر الدول الأخرى التي تعمل فيها مجموعة فاغنر ولم يعلق بريغوزين. لا يزال مستقبله غير واضح وبالتالي من الصعب معرفة ما سيحدث بجانب مقاتلي فاغنر في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ورد نشطت المجموعة في العديد من البلدان حول العالم مثل ليبيا والسودان وسوريا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق وفنزويلا وبوركينا فاسو ومدغشقر.

اتُهم مقاتلو فاغنر بارتكاب فظائع في ليبيا وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وأوكرانيا - كثير منها ضد المدنيين العزل.

قال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة كان يتابع فاغنر عن كثب لسنوات لبي بي سي إنه إذا اختلفت المجموعة مع الحكومة الروسية وتم حلها، فلن يتم إعادة تزويد وحداتها في إفريقيا من قبل السلطات الروسية.

ويقول المصدر إن المقاتلين قد يتركون دون أجر بالمقابل، دون دعم سياسي أو عسكري، وتحديداً في دول أفريقية مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان ومالي.

وهذا يعني أن مقاتلي فاغنر المنتشرين حاليًا في تلك البلدان يمكن أن يكونوا عاطلين عن العمل ومؤهلين للتأجير، ما يشكل خطرًا كبيرًا في البلدان التي تتصارع مع عدم الاستقرار والحروب الأهلية وحركات التمرد.

إذن ، ما الذي تسعى إليه مجموعة فاغنر في البلدان عبر إفريقيا وسوريا؟ وماذا يمكن أن يحدث في كل دولة إذا تم حلها وفقد دعم وزارة الدفاع الروسية؟

ليبيا

تم رصد وحدات فاغنر في ليبيا لأول مرة في خريف عام 2019، عندما انضموا إلى صفوف الجنرال المنشق خليفة حفتر في هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

تم استخدامهم كقوة قتالية متخصصة لكسر دفاعات العاصمة بعد توقف هجوم الجنرال حفتر.

أحدثت خبرتهم في القتال في الخطوط الأمامية والقنص وجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية فرقًا على الأرض، وبمساعدتهم تمكنت قوات الجنرال حفتر من التقدم إلى بعض الضواحي الجنوبية لطرابلس قبل أن يتم هزيمتها.

ولكن كان هناك أيضًا جانب مظلم لتورطهم.

في عام 2021، كشف تحقيق أجرته البي بي سي أدلة على تورط أعضاء من الجماعة في إعدام مدنيين والاستخدام غير القانوني للألغام المضادة للأفراد والأفخاخ المتفجرة في منازل العائلات حول طرابلس.

صدر الصورة، وسائل إعلام التعليق على الصورة، مصيدة مفخخة لقنبلة F1 في طرابلس يُفترض أن مقاتلي فاجنر نصبتها. غالبًا ما استخدم مقاتلو فاجنر طريقة التفخيخ هذه في كل من ليبيا وأوكرانيا

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كما كشف التحقيق كيف تم تزويدهم من قبل موسكو بأسلحة ومعدات متطورة.

أظهرت وثائق داخلية سرية حصلت عليها بي بي سي في طرابلس من مصادر استخباراتية ليبية، قائمة مشتريات لإعادة الإمداد لبعض وحدات فاجنر في ليبيا.

عرضنا القائمة على الخبير العسكري البريطاني كريس كوب سميث، وأجرى التقييم التالي:

"الأسلحة ، في معظمها ،" على أحدث طراز "- وهي حديثة ومتطورة تقنيًا ومعدات في الخدمة حاليًا مع الجيش الروسي.

"هذا لا يعني فقط الوصول إلى ميزانية كبيرة ولكن أيضًا سلطة الوصول إلى أحدث التقنيات الحساسة ، إن لم تكن سرية. يبدو أن فاغنر ليست أكثر من مجرد عنصر غير رسمي في الجيش الروسي."

وتفيد التقارير أيضًا على نطاق واسع أن وحدات فاغنر في ليبيا أعادت تزويدها بطائرات أنتانوف التابعة للقوات الجوية الروسية التي تطير بانتظام بين قاعدة اللاذقية التي تسيطر عليها روسيا في سوريا والقواعد الجوية في شرق ليبيا، تحت سيطرة الجنرال حفتر.

لذلك كانت وحدات فاجنر في ليبيا تعتمد بشكل كبير على الدعم من وزارة الدفاع الروسية، وقد يكون لفقدان هذا الدعم تأثير كبير على وجودها وقوتها في ليبيا.

قالت مصادر محلية في ليبيا لبي بي سي إنه لم يكن هناك تغيير ملحوظ على الأرض حول مواقع فاغنر منذ تمرد يوم السبت في روسيا.

مالي

تأكيدات لافروف بأن عمليات المدربين العسكريين ستستمر في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى بعد أحداث يوم السبت تؤكد الأهمية الاستراتيجية للبلدين في طموحات روسيا في إفريقيا.

على المدى القصير، ربما كان لتمرد بريغوزين تأثير ضئيل على 1000 من مرتزقة فاجنر الذين يُقدر أنهم كانوا يعملون في مالي منذ أواخر عام 2021 بدعوة من المجلس العسكري هناك.

وتتشابك أنشطتهم مع المصالح الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية الروسية المتنامية في البلاد منذ استيلاء العقيد عاصمي غويتا على السلطة في أغسطس 2020.

كثيرا ما نفت السلطات المالية التعاقد مع مجموعة فاغنر ، وبدلا من ذلك أشارت إلى الدعم من "المدربين العسكريين" الروس.

ومع ذلك، أدى وجود فاغنر إلى رحيل متسرع لآلاف القوات الفرنسية والأوروبية الذين كانوا يدعمون الجيش المالي في قتاله ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة منذ عام 2013.

نشر مقاتلي فاغنر هناك لم يفعل الكثير لتحسين الوضع الأمني.

تُظهر الأرقام المأخوذة من مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح أن عنف المسلحين زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2021 و 2022، حيث شكل المدنيون أكبر عدد من الضحايا.

أدت عمليات الجيش التي شاركت فيها مجموعة فاجنر إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين. وكان من بين أسوأ الحوادث مقتل نحو 500 مدني في عملية استمرت أسبوعا في بلدة مورا بوسط البلاد.

وربطت الأمم المتحدة "القوات الأجنبية" والجيش المالي بعمليات القتل، بينما عاقبت الولايات المتحدة جنديين والقائد الفعلي لمجموعة فاغنر في مالي.

في الوقت نفسه، لم تفعل الحرب في أوكرانيا الكثير لإبطاء أنشطة فاغنر في مالي.

انتقل مقاتلو المرتزقة بسرعة إلى القواعد التي أخلتها القوات الفرنسية.

كما قامت مجموعات المجتمع المدني الموالية للمجلس العسكري ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين غالبًا ما يروجون لأنشطة فاغنر والروسية بحملات لاستبدال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالقوات الروسية.

في مايو أيار، قال السيد بريغوزين لقناة Afrique Media TV ومقرها الكاميرون والتي كانت تابعة له أن مرتزقة فاغنر كانوا "أكثر فعالية" من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

أصبح اعتماد مالي المتزايد على الدعم الروسي واضحًا في 16 يونيو حزيران، عندما دعا وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الانسحاب الفوري لبعثة الأمم المتحدة.

ولكن إذا أدى عدم اليقين بشأن مستقبل فاغنر إلى فقدان التركيز في مالي، فلا شك أن الجماعات الجهادية ستكون حريصة جدًا على الاستفادة.

جمهورية أفريقيا الوسطى

كما هو الحال في مالي، لم يكن هناك رد فعل رسمي من جمهورية إفريقيا الوسطى على تمرد بريغوزين، على الرغم من احتضان البلاد لمجموعة متنوعة من الأنشطة من قبل مجموعة فاغنر منذ أواخر عام 2017.

أدى اتفاق تعاون أمني بين موسكو وبانغي إلى نشر مئات "المدربين العسكريين" الروس للقتال ضد المتمردين الذين حاصروا جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عقود.

بمرور الوقت، توسعت مجموعة فاغنر لتشمل مشاريع اقتصادية، يُزعم أنها تتاجر في معادن وأخشاب النزاع ، بالإضافة إلى الفودكا.

وقد أدى ذلك إلى استمرار الجماعة في بداية حرب أوكرانيا حيث ظهرت تقارير تفيد بإعادة انتشار قواتها في جمهورية إفريقيا الوسطى.

إن نجاحهم ضد تحالف المتمردين القوي - تحالف الوطنيين من أجل التغيير - الذي شن تمردًا ضد الرئيس فاوستين تواديرا في عام 2020، رسخ الدعم الشعبي.

إن اعتماد حكومته على مجموعة فاغنر في توفير الحراس الشخصيين وحماية المنشآت الحكومية الرئيسية ربما شجع المرتزقة على ارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين خلال العمليات ضد المتمردين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبحj مرتزقة فاغنر منتشرة بشكل متزايد خلال الحملات الانتخابية لجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2020

في وقت سابق من هذا العام، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية المرتزقة بالانخراط في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير ، بما في ذلك "الإعدام الجماعي والاغتصاب واختطاف الأطفال والاعتداء الجسدي في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي".

من شأن الكسور في مجموعة فاغنر نتيجة تمرد بريغوزين أن تزيد من خطر فقدان السيطرة على العمليات المربحة والمستقلة إلى حد كبير من قبل المرتزقة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

المزيد من المخاوف من التحالفات بين المتمردين والمرتزقة، لا سيما في المناطق النائية الغنية بالمعادن، من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار البلدان المجاورة مثل تشاد والسودان المعرضة بالفعل لأنشطة فاغنر.

ومع ذلك، فإن تأكيدات لافروف تقلل من هذه المخاوف.

سوريا

تدخل الجيش الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015 لدعم القوات الحكومية في وقت كان المتمردون يسيطرون على معظم البلاد.

أحدث هذا التدخل فرقًا كبيرًا لقوات الرئيس السوري بشار الأسد ، التي استولت على معظم الأراضي الوطنية. ومع ذلك، فقد جاء بتكلفة إنسانية ضخمة حيث تم إلقاء اللوم على الطائرات الحربية الروسية في مقتل عشرات الآلاف من السوريين منذ عام 2015.

صدر الصورة، Russian TV التعليق على الصورة، الجيش السوري والرئيس بشار الأسد موالون بشدة لروسيا

تخضع قاعدة اللاذقية الجوية على ساحل البحر المتوسط في سوريا رسميًا لسيطرة وزارة الدفاع الروسية، وتستخدم بشكل متكرر لإعادة إمداد وحدات فاغنر في إفريقيا.

تم نشر وحدات فاغنر في سوريا عام 2015.

وكانت تتمركز في الغالب حول حقول النفط، حيث من المعروف أن مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون.

اتُهم مقاتلو فاغنر بارتكاب جريمة حرب مروعة بعد عامين تقريبًا من نشرهم في سوريا.

في عام 2017، صور عدد من جنود فاغنر أنفسهم وهم يعذبون ويقتلون مواطنًا سوريًا، قبل أن يحرقوا جثته الممزقة.

تم تسريب المقطع المروع على الإنترنت وتم استخدامه لتحديد المتورطين، وتم رفع شكوى جنائية من قبل أحد أقارب الضحية ضد ستة جنود فاجنر في موسكو.

ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي منهم من قبل السلطات الروسية، وفي الواقع حصل أحدهم على وسام الشرف من قبل الرئيس بوتين.