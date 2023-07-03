بالصور: القمر أكثر إشراقا من المعتاد هذا الأسبوع

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قمر تموز يطل فوق معبد بوسايدون في اليونان

يبدو القمر أكثر تألقا وإشراقا مساء الاثنين حيث يبدو أكبر وأكثر وضوحا.

وسيبدو البدر العملاق في شهر يوليو/تموز مكتملا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا.

وسيكون القمر أقرب من المعتاد في مداره حول الأرض.

هذا لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة بسبب جاذبية الأرض؛ لكنه يتخذ مسارا بيضاويا، مثل دائرة ممدودة أو بيضاوية.

لهذا السبب، هناك أوقات في مدار القمر الذي يستغرق 27.32 يومًا يكون فيه أقرب إلى الأرض وأوقات أخرى يكون فيها بعيدًا.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة للأرض في مداره وأيضًا في طور اكتمال القمر.

وتم إعطاء البدر في يوليو/تموز اسم "قمر الغزلان" لأن قرون الغزلان الذكور تكون في وضع نمو كامل في يوليو/تموز. وإثر ذلك تسقط الغزلان قرونها، ويبدأ نموها من جديد.

وصل القمر إلى ذروة الإضاءة في الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش الاثنين، وفقا لتقويم "أولد فارمر".

وقال التقويم، الذي نشر بيانات فلكية منذ عدة قرون، إن قمر تموز سوف يدور بالقرب من الأرض أكثر من أي بدر في الشهور السابقة من هذا العام.

وقال التقويم إن اكتمال القمر في شهر أغسطس/آب سيكون القمر الوحيد الأقرب من قمر تموز إلى الأرض هذا العام.

وفي بريطانيا، سيكون أفضل وقت لمشاهدة حدث القمر العملاق في وقت مبكر من الليل عبر إنجلترا وويلز وجنوب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وفقًا لستاف داناوس، مقدم نشرة الأخبار الجوية في بي بي سي.

ويضيف أنه مع تقدم ساعات الليل، قد تقل الرؤية حيث تملأ الغيوم والمطر السماء في معظم أنحاء وسط اسكتلندا. وبعد منتصف الليل، ستنتشر منطقة من السحب والأمطار عبر الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة أيضًا.

إليكم بعض الصور قمر تموز من جميع أنحاء العالم يومي الأحد والاثنين:

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قمر تموز فوق الحقول في عسقلان، إسرائيل

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قمر تموز البرتقالي فوق عسقلان، إسرائيل

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قمر تموز فوق بيروت، لبنان

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قمر تموز بالقرب من تمثال بوذا في بوكيت في تايلاند

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، أضاء قمر تموز السماء ا فوق فنار سانت ماري في وايتلي باي، تاين ووير، في انجلترا يوم الأحد

صدر الصورة، Jack March/BBC Weather Watchers التعليق على الصورة، القمر يضيئ السماء في ستوكينغفورد، في وريكشر في انجلترا

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، قمر تموز يضيئ سيتون سلويس في نورثمبرلاند، في انجلترا

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قمر تموز بالقرب آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد في اسطنبول

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قمر تموز بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القمر يضيء السماء وسط الجماهير في مباراة رياضية في كوتاييسي في جورجيا

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، القمر بالقرب من كنيسة في البصرة في العراق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القمر في لاكويلا في إيطاليا