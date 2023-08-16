حرائق هاواي: ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي إلى أكثر من 100 قتيل بعد مسح ربع المنطقة المنكوبة

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جانب من مدينة لاهاينا التي دمرتها حرائق الغابات

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت إحدى جزر هاواي الأسبوع الماضي، لتبلغ 100 قتيل، مع توقعات بزيادة عدد القتلى، في كارثة تعد الأشد فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على رفات مئة وستة من الضحايا. وتواصل السلطات في جزيرة ماوي إحصاء القتلى والتعرف عليهم من خلال الحمض النووي وسجلات الأسنان.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيزور هاواي برفقة زوجته جيل "بأسرع ما يمكن" لمتابعة التدابير ومواساة أهالي الضحايا، لكنه أعرب عن قلقه من أن وجوده الآن قد يحول الانتباه بعيدا عن الجهود الإنسانية.

وأشار حاكم ولاية هاواي، جوش غرين، إلى أن عمليات الإغاثة التي تُجرى بمساعدة الكلاب البوليسية المدرّبة، لم تمسح حتى الآن سوى ربع الأراضي في بلدة لاهاينا المنكوبة التي دُمرت بشكل شبه كامل.

وتخشى السلطات من تضاعف عدد الضحايا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين. وتمكّن بعض السكان من تحديد مواقع أقاربهم مع استعادة الاتصالات تدريجا في ماوي.

قبل الكارثة، كان عدد سكان مدينة لاهاينا المنكوبة 12 ألف نسمة، ويعد البحث عن الجثث فيها عملية شاقة، لاسيما بعد أن دمرت الحرائق أكثر من ألفَي مبنى والعديد من المنازل.

كان بايدن قد أعلن الحرائق في هاواي "كارثة كبرى"، الأمر الذي سمح باستخدام الأموال الفدرالية لتقديم المساعدات، لكن طريقة التعامل مع الكارثة أثارت الجدل، وفُتح تحقيق في إدارة الأزمة.

تحذيرات ضائعة

رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات عبر الإذاعة والتلفزيون، إلا أنها لم يكن لها صدى لدى الكثير من السكان مع انقطاع الكهرباء وانعدام التغطية. كما أدى عدم وجود مياه في الخراطيم أو انخفاض شدة تدفقها، إلى تأخر فرق الإطفاء في لاهاينا عن أداء مهمتهم.

وقد رُفعت دعوى قضائية جماعية يوم السبت ضد شركة هاواي إلكتريك، أكبر مورد للكهرباء في هاواي؛ حيث تقول الدعوى إن خطوط الكهرباء للشركة ساهمت في اندلاع حرائق الغابات.

وتتهم الدعوى الشركة بالفشل في فصل الخطوط المقطوعة والمتوقفة، على الرغم من التحذير المسبق من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، التي قالت إن هاواي في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق الغابات، لا سيما مع الرياح العاتية المصاحبة لإعصار مر جنوب غرب ماوي والتي قد تتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء.

ويعد قطع التيار الكهربائي مؤقتا حركة لتقليل مخاطر الحريق أسلوبا مستخدما في الولايات الأمريكية الغربية التي تنتشر فيها حرائق الغابات. ففي ولاية كاليفورنيا، تم إلقاء اللوم على خطوط الكهرباء في نصف حرائق الغابات الأكثر تدميرا في الولاية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خيمة أمام أحد المنازل تستخدم كمركز لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات لضحايا حرائق الغابات

على الساحل الشمالي للجزيرة في كاهولوي، أكبر مدن جزيرة ماوي، يقوم العديد من الطهاة بإعداد آلاف الوجبات يوميا، بمساعدة فريق كبير من المتطوعين.

وقال الحاكم إن السلطات تنوي تأمين ألفي مسكن في غرف فندقية أو مساكن خاصة لإيواء الناجين، في برنامج من المرجح أن يستمر لنحو عشرة أشهر.