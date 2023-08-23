تحطم طائرة شمال موسكو وأنباء متضاربة عن وجود قائد فاغنر على متنها

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

قالت هيئة الطيران المدني الروسية إن اسم رئيس مجموعة مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان ضمن قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت شمال موسكو ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة Gray Zone المرتبطة بشركة فاغنر على تطبيق تيليغرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة إمبراير في منطقة تفير الواقعة شمال موسكو.

وكانت الطائرة في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وتقل سبعة ركاب، وثلاثة من أفراد الطاقم.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن النيران اشتعلت في الطائرة لدى اصطدامها بالأرض، مضيفة أنه تم العثور على أربع جثث.