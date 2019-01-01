كأس العالم لكرة القدم 2018 - مباريات ونتائج
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|URU أوروغواي
|3
|0
|0
|5
|9
|RUS روسيا
|2
|0
|1
|4
|6
|SAU السعودية
|1
|0
|2
|-5
|3
|EGY مصر
|0
|0
|3
|-4
|0
14 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا 5
0 السعودية SAU
الوقت الأصلي
15 يونيو/ حزيران 2018
EGY مصر 0
1 أوروغواي URU
الوقت الأصلي
19 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا 3
1 مصر EGY
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 1
0 السعودية SAU
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 3
0 روسيا RUS
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
SAU السعودية 2
1 مصر EGY
الوقت الأصلي
المجموعة ب
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|ESP اسبانيا
|1
|2
|0
|1
|5
|POR البرتغال
|1
|2
|0
|1
|5
|IRN إيران
|1
|1
|1
|0
|4
|MAR المغرب
|0
|1
|2
|-2
|1
15 يونيو/ حزيران 2018
MAR المغرب 0
1 إيران IRN
الوقت الأصلي
15 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال 3
3 اسبانيا ESP
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال 1
0 المغرب MAR
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران 0
1 اسبانيا ESP
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
ESP اسبانيا 2
2 المغرب MAR
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران 1
1 البرتغال POR
الوقت الأصلي
المجموعة ج
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|FRA فرنسا
|2
|1
|0
|2
|7
|DEN الدنمارك
|1
|2
|0
|1
|5
|PER بيرو
|1
|0
|2
|0
|3
|AUS أستراليا
|0
|1
|2
|-3
|1
16 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 2
1 أستراليا AUS
الوقت الأصلي
16 يونيو/ حزيران 2018
PER بيرو 0
1 الدنمارك DEN
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك 1
1 أستراليا AUS
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 1
0 بيرو PER
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
AUS أستراليا 0
2 بيرو PER
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك 0
0 فرنسا FRA
الوقت الأصلي
المجموعة د
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|CRO كرواتيا
|3
|0
|0
|6
|9
|ARG الأرجنتين
|1
|1
|1
|-2
|4
|NGA نيجيريا
|1
|0
|2
|-1
|3
|ICE ايسلندا
|0
|1
|2
|-3
|1
16 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين 1
1 ايسلندا ICE
الوقت الأصلي
16 يونيو/ حزيران 2018
CRO كرواتيا 2
0 نيجيريا NGA
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين 0
3 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا 2
0 ايسلندا ICE
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا 1
2 الأرجنتين ARG
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
ICE ايسلندا 1
2 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي
المجموعة ه
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|BRA البرازيل
|2
|1
|0
|4
|7
|SUI سويسرا
|1
|2
|0
|1
|5
|SER صربيا
|1
|0
|2
|-2
|3
|CRC كوستاريكا
|0
|1
|2
|-3
|1
17 يونيو/ حزيران 2018
CRC كوستاريكا 0
1 صربيا SER
الوقت الأصلي
17 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل 1
1 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل 2
0 كوستاريكا CRC
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا 1
2 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
SUI سويسرا 2
2 كوستاريكا CRC
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا 0
2 البرازيل BRA
الوقت الأصلي
المجموعة و
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|SWE السويد
|2
|0
|1
|3
|6
|MEX المكسيك
|2
|0
|1
|-1
|6
|KOR كوريا الجنوبية
|1
|0
|2
|0
|3
|GER ألمانيا
|1
|0
|2
|-2
|3
17 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا 0
1 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
18 يونيو/ حزيران 2018
SWE السويد 1
0 كوريا الجنوبية KOR
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية 1
2 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا 2
1 السويد SWE
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية 2
0 ألمانيا GER
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
MEX المكسيك 0
3 السويد SWE
الوقت الأصلي
المجموعة ز
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|BEL بلجيكا
|3
|0
|0
|7
|9
|ENG إنجلترا
|2
|0
|1
|5
|6
|TUN تونس
|1
|0
|2
|-3
|3
|PAN بنما
|0
|0
|3
|-9
|0
18 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا 3
0 بنما PAN
الوقت الأصلي
18 يونيو/ حزيران 2018
TUN تونس 1
2 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا 5
2 تونس TUN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا 6
1 بنما PAN
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
PAN بنما 1
2 تونس TUN
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا 0
1 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
المجموعة ح
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|COL كولومبيا
|2
|0
|1
|3
|6
|JPN اليابان
|1
|1
|1
|0
|4
|SEN السنغال
|1
|1
|1
|0
|4
|POL بولندا
|1
|0
|2
|-3
|3
19 يونيو/ حزيران 2018
COL كولومبيا 1
2 اليابان JPN
الوقت الأصلي
19 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا 1
2 السنغال SEN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان 2
2 السنغال SEN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا 0
3 كولومبيا COL
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
SEN السنغال 0
1 كولومبيا COL
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان 0
1 بولندا POL
الوقت الأصلي
المرحلة الإقصائية
30 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 4
3 الأرجنتين ARG
الوقت الأصلي
30 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 2
1 البرتغال POR
الوقت الأصلي
1 يوليو/ تموز 2018
ESP اسبانيا 1
1 روسيا RUS
روسيا فوز 4-3 ضربات الجزاء
1 يوليو/ تموز 2018
CRO كرواتيا 1
1 الدنمارك DEN
كرواتيا فوز 3-2 ضربات الجزاء
2 يوليو/ تموز 2018
BRA البرازيل 2
0 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
2 يوليو/ تموز 2018
BEL بلجيكا 3
2 اليابان JPN
الوقت الأصلي
3 يوليو/ تموز 2018
SWE السويد 1
0 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
3 يوليو/ تموز 2018
COL كولومبيا 1
1 إنجلترا ENG
إنجلترا فوز 4-3 ضربات الجزاء
6 يوليو/ تموز 2018
URU أوروغواي 0
2 فرنسا FRA
الوقت الأصلي
6 يوليو/ تموز 2018
BRA البرازيل 1
2 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
7 يوليو/ تموز 2018
SWE السويد 0
2 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
7 يوليو/ تموز 2018
RUS روسيا 2
2 كرواتيا CRO
كرواتيا فوز 4-3 ضربات الجزاء
10 يوليو/ تموز 2018
FRA فرنسا 1
0 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
11 يوليو/ تموز 2018
CRO كرواتيا 2
1 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي 120
14 يوليو/ تموز 2018
BEL بلجيكا 2
0 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
15 يوليو/ تموز 2018
FRA فرنسا 4
2 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي
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