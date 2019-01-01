كأس العالم لكرة القدم 2018 - مباريات ونتائج

مرحلة المجموعات المجموعة أ البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط URU أوروغواي 3 0 0 5 9 RUS روسيا 2 0 1 4 6 SAU السعودية 1 0 2 -5 3 EGY مصر 0 0 3 -4 0 RUS روسيا 5 0 السعودية SAU الوقت الأصلي EGY مصر 0 1 أوروغواي URU الوقت الأصلي RUS روسيا 3 1 مصر EGY الوقت الأصلي URU أوروغواي 1 0 السعودية SAU الوقت الأصلي URU أوروغواي 3 0 روسيا RUS الوقت الأصلي SAU السعودية 2 1 مصر EGY الوقت الأصلي المجموعة ب البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط ESP اسبانيا 1 2 0 1 5 POR البرتغال 1 2 0 1 5 IRN إيران 1 1 1 0 4 MAR المغرب 0 1 2 -2 1 MAR المغرب 0 1 إيران IRN الوقت الأصلي POR البرتغال 3 3 اسبانيا ESP الوقت الأصلي POR البرتغال 1 0 المغرب MAR الوقت الأصلي IRN إيران 0 1 اسبانيا ESP الوقت الأصلي ESP اسبانيا 2 2 المغرب MAR الوقت الأصلي IRN إيران 1 1 البرتغال POR الوقت الأصلي المجموعة ج البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط FRA فرنسا 2 1 0 2 7 DEN الدنمارك 1 2 0 1 5 PER بيرو 1 0 2 0 3 AUS أستراليا 0 1 2 -3 1 FRA فرنسا 2 1 أستراليا AUS الوقت الأصلي PER بيرو 0 1 الدنمارك DEN الوقت الأصلي DEN الدنمارك 1 1 أستراليا AUS الوقت الأصلي FRA فرنسا 1 0 بيرو PER الوقت الأصلي AUS أستراليا 0 2 بيرو PER الوقت الأصلي DEN الدنمارك 0 0 فرنسا FRA الوقت الأصلي المجموعة د البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط CRO كرواتيا 3 0 0 6 9 ARG الأرجنتين 1 1 1 -2 4 NGA نيجيريا 1 0 2 -1 3 ICE ايسلندا 0 1 2 -3 1 ARG الأرجنتين 1 1 ايسلندا ICE الوقت الأصلي CRO كرواتيا 2 0 نيجيريا NGA الوقت الأصلي ARG الأرجنتين 0 3 كرواتيا CRO الوقت الأصلي NGA نيجيريا 2 0 ايسلندا ICE الوقت الأصلي NGA نيجيريا 1 2 الأرجنتين ARG الوقت الأصلي ICE ايسلندا 1 2 كرواتيا CRO الوقت الأصلي المجموعة ه البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط BRA البرازيل 2 1 0 4 7 SUI سويسرا 1 2 0 1 5 SER صربيا 1 0 2 -2 3 CRC كوستاريكا 0 1 2 -3 1 CRC كوستاريكا 0 1 صربيا SER الوقت الأصلي BRA البرازيل 1 1 سويسرا SUI الوقت الأصلي BRA البرازيل 2 0 كوستاريكا CRC الوقت الأصلي SER صربيا 1 2 سويسرا SUI الوقت الأصلي SUI سويسرا 2 2 كوستاريكا CRC الوقت الأصلي SER صربيا 0 2 البرازيل BRA الوقت الأصلي المجموعة و البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط SWE السويد 2 0 1 3 6 MEX المكسيك 2 0 1 -1 6 KOR كوريا الجنوبية 1 0 2 0 3 GER ألمانيا 1 0 2 -2 3 GER ألمانيا 0 1 المكسيك MEX الوقت الأصلي SWE السويد 1 0 كوريا الجنوبية KOR الوقت الأصلي KOR كوريا الجنوبية 1 2 المكسيك MEX الوقت الأصلي GER ألمانيا 2 1 السويد SWE الوقت الأصلي KOR كوريا الجنوبية 2 0 ألمانيا GER الوقت الأصلي MEX المكسيك 0 3 السويد SWE الوقت الأصلي المجموعة ز البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط BEL بلجيكا 3 0 0 7 9 ENG إنجلترا 2 0 1 5 6 TUN تونس 1 0 2 -3 3 PAN بنما 0 0 3 -9 0 BEL بلجيكا 3 0 بنما PAN الوقت الأصلي TUN تونس 1 2 إنجلترا ENG الوقت الأصلي BEL بلجيكا 5 2 تونس TUN الوقت الأصلي ENG إنجلترا 6 1 بنما PAN الوقت الأصلي PAN بنما 1 2 تونس TUN الوقت الأصلي ENG إنجلترا 0 1 بلجيكا BEL الوقت الأصلي المجموعة ح البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط COL كولومبيا 2 0 1 3 6 JPN اليابان 1 1 1 0 4 SEN السنغال 1 1 1 0 4 POL بولندا 1 0 2 -3 3 COL كولومبيا 1 2 اليابان JPN الوقت الأصلي POL بولندا 1 2 السنغال SEN الوقت الأصلي JPN اليابان 2 2 السنغال SEN الوقت الأصلي POL بولندا 0 3 كولومبيا COL الوقت الأصلي SEN السنغال 0 1 كولومبيا COL الوقت الأصلي JPN اليابان 0 1 بولندا POL الوقت الأصلي

المرحلة الإقصائية دور الـ16 FRA فرنسا 4 3 الأرجنتين ARG الوقت الأصلي URU أوروغواي 2 1 البرتغال POR الوقت الأصلي ESP اسبانيا 1 1 روسيا RUS روسيا فوز 4-3 ضربات الجزاء CRO كرواتيا 1 1 الدنمارك DEN كرواتيا فوز 3-2 ضربات الجزاء BRA البرازيل 2 0 المكسيك MEX الوقت الأصلي BEL بلجيكا 3 2 اليابان JPN الوقت الأصلي SWE السويد 1 0 سويسرا SUI الوقت الأصلي COL كولومبيا 1 1 إنجلترا ENG إنجلترا فوز 4-3 ضربات الجزاء دور ربع النهائي URU أوروغواي 0 2 فرنسا FRA الوقت الأصلي BRA البرازيل 1 2 بلجيكا BEL الوقت الأصلي SWE السويد 0 2 إنجلترا ENG الوقت الأصلي RUS روسيا 2 2 كرواتيا CRO كرواتيا فوز 4-3 ضربات الجزاء دور نصف النهائي FRA فرنسا 1 0 بلجيكا BEL الوقت الأصلي CRO كرواتيا 2 1 إنجلترا ENG الوقت الأصلي 120 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع BEL بلجيكا 2 0 إنجلترا ENG الوقت الأصلي المباراة النهائية FRA فرنسا 4 2 كرواتيا CRO الوقت الأصلي

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