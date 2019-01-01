كأس العالم لكرة القدم 2018 - مباريات ونتائج

مرحلة المجموعات

المجموعة أ

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
URU أوروغواي 3 0 0 5 9
RUS روسيا 2 0 1 4 6
SAU السعودية 1 0 2 -5 3
EGY مصر 0 0 3 -4 0
14 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا 5
0 السعودية SAU
الوقت الأصلي
15 يونيو/ حزيران 2018
EGY مصر 0
1 أوروغواي URU
الوقت الأصلي
19 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا 3
1 مصر EGY
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 1
0 السعودية SAU
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 3
0 روسيا RUS
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
SAU السعودية 2
1 مصر EGY
الوقت الأصلي
 

المجموعة ب

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
ESP اسبانيا 1 2 0 1 5
POR البرتغال 1 2 0 1 5
IRN إيران 1 1 1 0 4
MAR المغرب 0 1 2 -2 1
15 يونيو/ حزيران 2018
MAR المغرب 0
1 إيران IRN
الوقت الأصلي
15 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال 3
3 اسبانيا ESP
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال 1
0 المغرب MAR
الوقت الأصلي
20 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران 0
1 اسبانيا ESP
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
ESP اسبانيا 2
2 المغرب MAR
الوقت الأصلي
25 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران 1
1 البرتغال POR
الوقت الأصلي
 

المجموعة ج

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
FRA فرنسا 2 1 0 2 7
DEN الدنمارك 1 2 0 1 5
PER بيرو 1 0 2 0 3
AUS أستراليا 0 1 2 -3 1
16 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 2
1 أستراليا AUS
الوقت الأصلي
16 يونيو/ حزيران 2018
PER بيرو 0
1 الدنمارك DEN
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك 1
1 أستراليا AUS
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 1
0 بيرو PER
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
AUS أستراليا 0
2 بيرو PER
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك 0
0 فرنسا FRA
الوقت الأصلي
 

المجموعة د

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
CRO كرواتيا 3 0 0 6 9
ARG الأرجنتين 1 1 1 -2 4
NGA نيجيريا 1 0 2 -1 3
ICE ايسلندا 0 1 2 -3 1
16 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين 1
1 ايسلندا ICE
الوقت الأصلي
16 يونيو/ حزيران 2018
CRO كرواتيا 2
0 نيجيريا NGA
الوقت الأصلي
21 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين 0
3 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا 2
0 ايسلندا ICE
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا 1
2 الأرجنتين ARG
الوقت الأصلي
26 يونيو/ حزيران 2018
ICE ايسلندا 1
2 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي
 

المجموعة ه

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
BRA البرازيل 2 1 0 4 7
SUI سويسرا 1 2 0 1 5
SER صربيا 1 0 2 -2 3
CRC كوستاريكا 0 1 2 -3 1
17 يونيو/ حزيران 2018
CRC كوستاريكا 0
1 صربيا SER
الوقت الأصلي
17 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل 1
1 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل 2
0 كوستاريكا CRC
الوقت الأصلي
22 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا 1
2 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
SUI سويسرا 2
2 كوستاريكا CRC
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا 0
2 البرازيل BRA
الوقت الأصلي
 

المجموعة و

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
SWE السويد 2 0 1 3 6
MEX المكسيك 2 0 1 -1 6
KOR كوريا الجنوبية 1 0 2 0 3
GER ألمانيا 1 0 2 -2 3
17 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا 0
1 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
18 يونيو/ حزيران 2018
SWE السويد 1
0 كوريا الجنوبية KOR
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية 1
2 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا 2
1 السويد SWE
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية 2
0 ألمانيا GER
الوقت الأصلي
27 يونيو/ حزيران 2018
MEX المكسيك 0
3 السويد SWE
الوقت الأصلي
 

المجموعة ز

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
BEL بلجيكا 3 0 0 7 9
ENG إنجلترا 2 0 1 5 6
TUN تونس 1 0 2 -3 3
PAN بنما 0 0 3 -9 0
18 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا 3
0 بنما PAN
الوقت الأصلي
18 يونيو/ حزيران 2018
TUN تونس 1
2 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
23 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا 5
2 تونس TUN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا 6
1 بنما PAN
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
PAN بنما 1
2 تونس TUN
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا 0
1 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
 

المجموعة ح

البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط
COL كولومبيا 2 0 1 3 6
JPN اليابان 1 1 1 0 4
SEN السنغال 1 1 1 0 4
POL بولندا 1 0 2 -3 3
19 يونيو/ حزيران 2018
COL كولومبيا 1
2 اليابان JPN
الوقت الأصلي
19 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا 1
2 السنغال SEN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان 2
2 السنغال SEN
الوقت الأصلي
24 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا 0
3 كولومبيا COL
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
SEN السنغال 0
1 كولومبيا COL
الوقت الأصلي
28 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان 0
1 بولندا POL
الوقت الأصلي
 

المرحلة الإقصائية

30 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا 4
3 الأرجنتين ARG
الوقت الأصلي
30 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي 2
1 البرتغال POR
الوقت الأصلي
1 يوليو/ تموز 2018
ESP اسبانيا 1
1 روسيا RUS
روسيا فوز 4-3 ضربات الجزاء
1 يوليو/ تموز 2018
CRO كرواتيا 1
1 الدنمارك DEN
كرواتيا فوز 3-2 ضربات الجزاء
2 يوليو/ تموز 2018
BRA البرازيل 2
0 المكسيك MEX
الوقت الأصلي
2 يوليو/ تموز 2018
BEL بلجيكا 3
2 اليابان JPN
الوقت الأصلي
3 يوليو/ تموز 2018
SWE السويد 1
0 سويسرا SUI
الوقت الأصلي
3 يوليو/ تموز 2018
COL كولومبيا 1
1 إنجلترا ENG
إنجلترا فوز 4-3 ضربات الجزاء
6 يوليو/ تموز 2018
URU أوروغواي 0
2 فرنسا FRA
الوقت الأصلي
6 يوليو/ تموز 2018
BRA البرازيل 1
2 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
7 يوليو/ تموز 2018
SWE السويد 0
2 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
7 يوليو/ تموز 2018
RUS روسيا 2
2 كرواتيا CRO
كرواتيا فوز 4-3 ضربات الجزاء
10 يوليو/ تموز 2018
FRA فرنسا 1
0 بلجيكا BEL
الوقت الأصلي
11 يوليو/ تموز 2018
CRO كرواتيا 2
1 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي 120
14 يوليو/ تموز 2018
BEL بلجيكا 2
0 إنجلترا ENG
الوقت الأصلي
15 يوليو/ تموز 2018
FRA فرنسا 4
2 كرواتيا CRO
الوقت الأصلي

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