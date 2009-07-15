علبة سجائر بـ 23 كوادريليون دولار

Image caption كان الرقم صادما له

فوجئ الأمريكي جوش موزيفسكي انه دفع مبلغا يفوق ديون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عدة مرات ثمنا لعلبة سجائر وهو 23 كوادرليون دولار "رقم 23 وبجانبه 15 صفرا".

وقال موزيفسكي وهو من نيوهمبشاير "اعتقدت ان شخصا استخدم بطاقة الائتمان الخاصة بي في شراء اوروبا كلها".

وقال الرجل "في البداية لم يتفهم البنك مشكلتي وتعاملوا معها بفتور ولكنهم في النهاية صححوا الخطأ".

وكان كابوس الرجل قد بدأ عندما فحص رصيده البنكي عبر الانترنت بعد شراء علبة السجائر حيث فوجئ بانه سحب على المكشوف مبلغا رهيبا.

وقال موزيفسكي "لا أقدر على دفع هذا المبلغ ولا أولادي ولا أحفادي".

وأضاف قائلا "هرعت الى محطة الوقود التي اشتريت منها علبة السجائر فلم يقدر أحد هناك على مساعدتي فاتصلت ببنك اوف امريكا وظللت معهم على الهاتف ساعتين حتى تفهموا المشكلة ووعدوا بحلها وهو الأمر الذي تم فعلا في اليوم التالي".

وانتهى الأمر بدفع موزيفسكي لمبلغ 15 دولارا غرامة السحب على المكشوف.

ولم يتضح بعد سبب حدوث هذا الخطأ الغريب.