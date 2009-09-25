نبذة عن حياة هوا قوه فنغ

Image caption هوا قوه فنغ

هوا قوه فنغ ، المعروف أيضا بـ هوا كو فنغ ( 1920 - 2009) ، سياسي صيني تولى رئاسة الحكومة في الصين خلفا لـ شو ان لاي للفترة ما بين ( 1976 – 1980 ) ، كما تولى منصب الامين العام للحزب الشيوعي الصيني بعد ماو تسي تونغ للأعوام 1976 – 1981.

ولد هوا لعائلة تمتهن الفلاحة في إقليم شانغزي لكنه نشأ في إقليم شنزي حيث انتقلت عائلته بعد ولادته بفترة قصيرة.

إنضم هوا الى الحزب الشيوعي في عام 1935، ثم خدم في الجيش الاحمر محاربا كلا من اليابانيين وقوات الكومنتانغ.

استمر في العمل في الحزب الشيوعي بعد انتصار الحزب في عام 1949 وتأسيسه لجمهورية الصين الشعبية، وبحلول عام 1950 أصبح المسؤول الحزبي في إقليم هونان. وكان يعد إداريا كفوءا نظرا لتخصصه في أمور الزراعة و التعليم.

شغل هوا منصب نائب حاكم إقليم هونان للفترة ما بين 1958- 1967، وفي عام 1970 أصبح امينا عاما للحزب الشيوعي في الإقليم.

و بعد ثلاثة أعوام جاء به الرئيس ماو الى العاصمة بكين عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي.

وفي عام 1975 إنضم الى وزارة شو ان لاي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للأمن العام.

تجنب هوا طيلة فترة عمله أي تقارب مع كل من المحدثين أو المتطرفين في القيادة الشيوعية ، لذا عندما تخاصم الطرفان على تسمية رئيس جديد خلفا لشو ان لاي ، تم اختياره هو كحل وسط بين الطرفين .

عزز هو موقعه بعدها سريعا وعند إنتخابه امينا عاما للحزب خلفا للزعيم ماو لاحقا في نفس السنة تمكن من كبح جماح المتطرفين.

أعاد في عام 1977 دنغ زياو بنغ الى صفوف الحكومة بعد صرفه منها قبلها بعام. لكن نجمه بدأ بالافول أمام شخصية دنغ الديناميكية وبدأ تأثيره يقل ويخبو.

إستقال كرئيس للوزراء في عام 1980 ومن قيادة الحزب بعدها بعام في 1981.

وتوفي هوا قوه فنغ في العشرين من شهر اغسطس/آب 2008.