بلجيكا تستأجر "سجنا" في هولندا لايواء 500 سجين

Image caption تعاني السجون البلجيكية من الازدحام

من المقرر ان تبدأ الحكومة البجليكية بإيداع حوالي 500 من سجنائها في السجون الهولندية بسبب الازدحام الشديد في السجون البجليكية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين البلدين سيتم ايداع هؤلاء السجناء في سجن مدينة تيلبورج الهولندية لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون يورو سنويا.

لكن قائمة السجناء الذي سيتم ايداعهم هناك لا تشمل السجناء الذين قد يفرون من السجن او الخطرين على المجتمع حسبما اعلن مسؤولون هولندييون.

وقالت وزارة العدل الهولندية "ستقوم هولندا بوضع سجونها وعناصر الحراسة تحت تصرف الحكومة البلجيكية لايواء 500 سجين ولمدة ثلاث سنوات".

لكن سيبقى السجناء تحت اشراف وادارة الحكومة البلجيكية.

وما تزال هناك بعض القضايا العالقة والتي يجب تسويتها قبل البدء بنقل السجناء مثل عدد المرات التي يسمح للسجين باستقبال زوار.

ففي بلجيكا يحق للسجين استقبال الزوار ثلاث مرات اسبوعيا بينما في هولندا يسمح له بزيارة واحدة فقط في الاسبوع.

وهناك الان 10400 سجين في السجون البلجيكية اي بزيادة 2000 سجين عن طاقة هذه السجون بينما يوجد في هولندا اكثر من الفي غرفة سجن فارغة بفضل تراجع نسبة الجريمة منذ بداية القرن الحالي.

وقع الاتفاق وزيرا العدل في البلدين ويستلزم الاتفاق مصادقة برلماني البلدين عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.