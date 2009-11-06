من هو الميجور نضال مالك حسن؟

صدمت الولايات المتحدة حكومة وشعبا بفتح طبيب في الجيش الامريكي النار على زملائه. من هو الميجور (رائد) نضال مالك حسن ولماذا اقدم على ما فعله مساء الخميس؟

Image caption نضال حسن من اصل فلسطيني

نضال مالك حسن، ميجور في الجيش الامريكي يبلغ من العمر 39 عاما، وهو من اصل فلسطيني من منطقة تقع بالقرب من مدينة القدس.

والتحق حسن بالجيش الامريكي بعد انهاء دراسته الثانوية وارسله الجيش الى الكلية الطبية حيث تابع دراسته وتخصص في مجال الطب النفسي، وقد عالج جنود امريكيين خدموا في كل من العراق وافغانستان.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الامريكية عن احد الشيوخ ان حسن مسلم يمارس دينه ويحضر صلاة الجمعة في مركز والتر ريد الطبي التابع للجيش الامريكي.

واضاف الشيخ الذي عرف حسن انه "لم يتطرق معه الى قضايا سياسية وكان الحديث يقتصر دائما على شؤون دينية لا علاقة لها بالجدل ولا تمت بصلة الى التطرف".

كابوس

في المقابل افادت تقارير صحفية بأن حسن لم يكن مرتاحا مع الجيش خلال الاعوام الاخيرة.

ونقل حسن مؤخرا الى قاعدة فورت هود في تكساس.

وفي هذا السياق قال ابن عم حسن نادر حسن ان قريبه الطبيب "واجه في الفترة الاخيرة ضغوطا وتمييزا في عمله بسبب اصوله الشرق اوسطية وحاول الاستقالة من الجيش".

كما تشير تقارير اخرى الى ان حسن كان سينقل الى الميدان في الخارج وذلك ضد ارادته.

واضاف ابن عمه لقناة فوكس نيوز الامريكية ان "امكانية انتقاله الى ارض المعركة كانت حقيقة تمثل كابوسا بالنسبة الى نضال".