مقتل خمسة كنديين في افغانستان

اعلن قائد القوات الكندية العاملة في افغانستان يوم الاربعاء عن مقتل خمسة كنديين - اربعة جنود وصحفية واحدة - في انفجار عبوة ناسفة تحت الآلية التي كانوا يستقلونها في مدينة قندهار جنوبي البلاد.

وجاء الاعلان عن طريق تصريح ادلى به القائد الجنرال دانيال مينارد للتلفزيون الكندي، لم يذكر فيه اسماء القتلى.

الا ان التلفزيون الكندي سي بي سي ذكر في وقت لاحق ان الصحفية القتيلة تدعى ميشيل لانج وانها كانت تعمل لحساب صحيفة كالجاري هيرالد.

وقال الجنرال مينارد في تصريحه: "فقدت كندا يوم امس خمسة من مواطنيها، اربعة جنود وصحفية واحدة، قتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة تحت عربتهم المصفحة اثناء قيامهم بواجب الدورية في منطقة تبعد عن مدينة قندهار بمسافة كيلومترين ونصف الكيلومتر.

واضاف الجنرال مينارد بأن الحادث اسفر ايضا عن اصابة اربعة جنود وموظف حكومي كندي بجراح.