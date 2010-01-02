طبيب نيجيري "يتسبب بحمل فتيات مراهقات وبيع أطفالهن"

الشرطة النيجيرية تلقي القبض على طبيب يُشتبه بأنه وراء حمل عدد من الفتيات المراهقات وبيع أطفالهن.

Image caption تجارة البشر رائجة في نيجيريا حيث يُباع الأطفال بغرض تشغيلهم أو استغلالهم جنسيا

وقالت الشرطة إنها عثرت في عيادة الطبيب المتهم في بلدة إينوجو، الواقعة جنوب شرقي البلاد، على خمس فتيات حوامل تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما.

وأضافت الشرطة قائلة إن الرجل اعترف بالتسبب بحمل الفتيات وببيع أطفالهن بعد الولادة.

ويواجه الطبيب المذكور الآن تهما بهذا الخصوص أمام إحدى محاكم البلاد.

استغلال جنسي

يُشار إلى أن تجارة البشر عمل رائج وشائع في نيجيريا، إذ يُباع الأطفال إمَّا بغرض تشغيلهم، أو من أجل استغلالهم جنسيا.

ففي عام 2008، اقتحمت الشرطة مستشفى خاصَّا في مدينة إينوجو، والتي وصفتها الشرطة بأنها عبارة عن "مزرعة أطفال".

وقد عثرت الشرطة في حينها على سبع فتيات حوامل.