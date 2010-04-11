انتقادات لحزب العمال البريطاني لـ"استغلال الخوف من السرطان"

Image caption مقتطف من المنشورات

يتزايد الضغط على حزب العمال البريطاني ليعتذر عما اعتبره البعض استغلالا لخوف الناس من داء السرطان لاغراض انتخابية بعدما وزع منشورات يحذر فيها من اهمال المحافظين للمصابين بالسرطان.

وبعث الحزب الحاكم المنشورات لـ250 الف شخص يحذر فيها من ان منافسه الرئيسي قد يلغي ضمانة بعرض النساء اللواتي يعتقدن انهن مصابات بسرطان الثدي على طبيب مختص في غضون اسبوعين.

وقال وزير الصحة في حكومة الظل اندرو لانزلي انه "مصدوم" لما اقدم عليه حزب العمال، كما انتقد عدد من المسؤولين الخطوة قائلين انها "عديمة الذوق"، وان حزب العمال يستثمر خوف الناس من الداء لمصالحه.

لكن وزير الصحة آندي برنهام نفى ان يكون حزبه استهدف المصابين بالسرطان بتلك المنشورات، وقال انها جزء من حملة واسعة تتطرق لمشاكل متعددة كالصحة والجريمة والتعليم.

لكن عددا ممن تلقوا تلك المنشورات ذكروا لبي بي سي انهم او اقارب لهم تلقوا علاجا ضد السرطان.

وتظهر على المنشورات المذكورة صوة لسيدة نجت من سرطان الثدي تمتدح سياسة حزب العمال، قائلة انها انقذت حياتها.