المكسيك: الجثث التي عثر عليها لمهاجرين غير شرعيين

Image caption اكتشاف ثلاثة قبور جماعية مؤخرا في المكسيك صورة ارشيفية

قالت السلطات في المكسيك إن الجثث التي عثر عليها في مزرعة نائية قرب الحدود الأمريكية يوم الأربعاء تعود لمهاجرين غير شرعيين من دول مجاورة وإن عصابات المخدرات قتلتهم.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة أن رجلا مصابا وجد في المكان قال إن أعضاء عصابة تسمى زيتاس كانت تعتزم تهريب نحو اثنين وسبعين شخصا إلى الولايات المتحدة، لكنها ولسبب غير معروف للسلطات قررت قتلهم.

يذكر أن جنود البحرية المكسيكية عثروا الأربعاء على جثث ثمانية وخمسين رجلا واربع عشرة امرأة في المزرعة تقع على مشارف بلدة في ولاية تاموليباس على بعد نحو مائة وخمسين كيلومترا من الحدود مع ولاية تكساس الأمريكية.

وعثر الجنود على هذه المقبرة , بعد هجوم بري وجوي على سكان المزرعة الذين ردوا باطلاق النار وهم يلوذون بالفرار.وقتل جندي وثلاثة من المشبوهين في تبادل اطلاق النار والقي القبض على احد الهاربين.

وتعد ولاية تاموليباس من اعنف ولايات المكسيك وتتنازع عصابتا مخدرات كبيرتان السيطرة عليها.

وقد نددت منظمة العفو الدولية بشدة بما وصفته بالمجزرة التي ارتكبت بحق المهاجرين غير الشرعيين قتلتهم .

وقال مدير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في المكسيك البرتو هيريرا ان "هذه الحالة ستصبح رمزا لقدرة او عدم قدرة السلطات على مواجهة الجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين والانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا البلد".

وأضاف هيريرا أنن "درجة الافلات من العقاب في هذا البلد تجاوزت كل حدود"، وتحدث عما وصفه بفجوة كبيرة بين التدابير المعلنة لحماية المهاجرين وما يتم تطبيقه على أرض الواقع خاصة إمكانية اللجو إلى القضاء.

وبحسب المفوضية المكسيكية لحقوق الانسان, فان نصف مليون مهاجر غير شرعي يعبرون المكسيك سنويا املا بدخول الولايات المتحدة, معظمهم من أمريكا الوسطى.

وأظهرت احصاءات المفوضية أنه بين سبتمبر/أيلول 2008 وفبراير/شباط 2009, قام افراد عصابات بخطف عشرة الاف منهم. واتهم معظم الناجين عصابة زيتاس بالقيام بذلك.