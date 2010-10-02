نيجيريا: لا علاقة لتفجيرات عيد الاستقلال بدلتا النيجر

Image caption "التفجيران للتغطية على الإجرام والإرهاب"

قال الرئيس النيجيري جودلك جوناثان إنه لا علاقة للانفجارين اللذين حدثا في العاصمة أبوجا بالنزاع الدائر حول منطقة الدلتا الغنية بالنفط.

وأضاف جوناثان إن منفذي الهجوم لا يمثلون مصالح اي جهة، وإنما يستخدمون الصراعات في دلتا النيجر للتغطية على "أنشطة إرهابية وإجرامية".

وكان 12 شخصا قد قتلوا وجرح آخرون في انفجار سيارتين مفخختين خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

ووقع الانفجاران على مقربة من ساحة "ايجل سكوير" التي كانت تشهد الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال نيجيريا بحضور كبار قادة البلاد وممثلي دول اجنبية.

وتفيد تقارير بأن الاستخبارات البريطانية كانت قد نبهت الحكومة النيجيرية إلى أنه يجري تخطيط لهجوم ما.

وتضيف أن الشخصيات البريطانية التي كان من المقرر أن تحضر الاحتفالات قد انسحبت من الاحتفال الرئيسي قبل حدوث التفجيرين.

مسؤولية

وأعلنت حركة تحرير دلتا النيجر ـ التي تقول إنها تحارب من أجل الحصول على قسط أوفر من ثروة نيجيريا النفطية ـ مسؤوليتها عن عمليتي التفجير.

وادى الانفجاران الى تدمير نحو عشر سيارات، وسارعت سيارات الاطفاء والاسعاف والشرطة الى المكان الواقع قرب مقر محكمة في ابوجا، كما تصاعد الدخان الكثيف في اجواء المكان وعملت قوات الشرطة على فرض طوق امني وابعاد الصحافيين.

وقال ضابط استخبارات طالبا عدم الكشف عن اسمه "اوقع الانفجار الثاني ضحايا اكثر من الانفجار الاول لان الناس كانوا تجمعوا بعد الانفجار الاول".

ورغم الانفجارين لم تتوقف الاحتفالات بذكرى الاستقلال وجرى العرض العسكري كما كان مقررا.

وكانت الحركة نفسها قد اصدرت في وقت سابق الجمعة بيانا اوضحت فيه انها زرعت قنابل في مكان الاحتفالات ومحيطها.

وجاء في هذا البيان "تم زرع عبوات ناسفة عدة في مكان الاحتفالات ومحيطها"، مشيرا الى ضرورة اخلاء المكان.

وحصل الانفجار الاول بعد نحو ساعة من انتهاء مهلة هذا الانذار.

كما جاء في البيان "بعد قيامكم باخلاء المكان ابقوا بعيدين عن السيارات وسلال القمامة".

وقد تجاهلت السلطات هذا البيان ولم تأخذ به.

وكان احد ابرز قادة هذه الحركة سوبوما جورج قتل في كمين قبل فترة قصيرة ما اثار الخشية من اعمال عنف في منطقة دلتا النيجر.

وتطالب حركة تحرير دلتا النيجر بتوزيع اكثر عدلا للنفط والغاز المستخرجين في منطقة دلتا النيجر، وسبق أن خطفت عاملين في القطاع النفطي في تلك المنطقة وهاجمت منشآت نفطية.