إعدام اربعة اشخاص دينوا بتهريب المخدرات في ايران

Image caption نفذت أحكام الإعدام في زنجان

نفذت عقوبة الإعدام بامرأة وثلاثة رجال شمال غربي ايران، بعدما دينوا بتهريب المخدرات.

ونفذت الاحكام في السجن الرئيسي في مدينة زنجان، بحسب وكالة أنباء فارس، بدون ان تعطي مزيدا من التفاصيل.

وبذلك يرتفع الى 129 على الاقل عدد احكام الاعدام التي نفذتها الجمهورية الاسلامية منذ مطلع العام.

وفي 2009 بلغ عدد المحكومين الذين أعدمتهم ايران 270 شخصا.

وينص قانون العقوبات الايراني على الاعدام في جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات والزنى.

اليوم العالمي ضد الاعدام

وتزامن ذلك مع اليوم العالمي الثامن ضد عقوبة الاعدام التي ما زالت تنفذ في دول كإيران والصين والولايات المتحدة.

وكانت اسبانيا وفرنسا وسويسرا اطلقت مع دول اخرى في مدريد "مفوضية دولية ضد عقوبة الموت" هدفها الرئيسي التوصل الى "تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام بحلول العام 2015".

وتضم هذه المفوضية التي يرأسها الاسباني فديريكو مايور المدير العام السابق لمنظمة اليونسكو شخصيات بارزة مثل وزير العدل الفرنسي الاسبق روبير بادنتيه الذي دافع عام 1981 عن الغاء عقوبة الاعدام في فرنسا.