فضيحة برلسكوني الجنسية تعصف بإيطاليا

Image caption يتهم برلسكوني بممارسة الجنس مع روبي عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها

قال رئيس الجمهورية الإيطالي إن بلاده تعاني من حالة اضطراب خطير بسبب الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بممارسة الجنس مع بائعات هوى قاصرات.

وقال الرئيس جورجيو نابوليتانو إنه يأمل في أن يستجيب برلسكوني لطلب التحقيق معه في أقرب وقت ممكن.

وكان الادعاء الإيطالي قد أرسل استدعاءً لبرلسكوني من أجل استجوابه في نهاية الأسبوع الحالي.

لكن محاميي برلسكوني أعلنوا إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كان سيوافق على استجوابه. وقد نفى برلسكوني تهمة ممارسة الجنس مع بائعات هوى.

ويواجه برلسكوني ضغوطاً متزايدة، إذ قد توجه له اتهامات في ثلاث قضايا فساد.

وفي مقال نشر على الصفحة الأولى بجريدة الروم الكاثوليك الإيطالية، وصف أساقفة بالكنيسة الكاثوليكية الاتهامات الموجهة لرئيس وزراء البلاد بأنها "إعصار مدمر".

وقال الحزب الديمرقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي: "على برلسكوني أن يستقيل إذا كانت لديه أي كرامة".

يذكر أن برلسكوني الذي تنتهي ولايته الرئاسية عام 2013 كان قد أفلت بصعوبة من تصويت على حجب الثقة عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

روبي

وقد نشرت وسائل الإعلام الإيطالية مؤخرا نصوص مكالمات هاتفية مسربة دارت بين نساء يعتقد أنهن دعين إلى حفلات أقامها برلسكوني البالغ من العمر 74 عاماً في قصر يمتلكه قرب مدينة ميلانو.

Image caption يواجه برلسكوني ظغوطاً متزايدة

وتركز التحقيقات التي يجريها الادعاء حول كريمة المحروق المعروفة باسم "روبي" وهي راقصة شرقية مغربية تبلغ من العمر 18 عاماً ويعتقد أن برلسكوني كان يدعوها إلى حفلاته عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، كما يتهم بأنه دفع لها أموالاً مقابل ممارسة الجنس معها.

يذكر أن ممارسة الدعارة مع فتيات دون الثامنة عشرة من العمر تعتبر جريمة في إيطاليا.

وقد نفت روبي ممارسة الجنس مع برلسكوني.

لكن نصوص المكالمات الهاتفية المسربة نسبت لروبي قولها إنها طلبت من برلسكوني أن يدفع لها أموالاً مقابل عدم إفشائها سره، وأنه أجابها بأنه على استعداد لإعطائها كل ما تريد من أموال.

ونشرت كالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نص مكالمة تليفوينة أخرى مسربة بين امرأتين تقول فيها إحداهن للأخرى: "إن ما ينشر في الصحف أقل بكثير من الحقيقة. فالمطلوب ممن يحضرن هذه الحفلات إما أن يفعلن كل ما يطلب منهن أو أن يغادرن".

"هل أنت مجنون"

وقد طلب الادعاء من البرلمان الحصول على إذن لتفتيش العقارات التي يعتقد أن برلسكوني يقيم فيها حفلاته.

ويقول الادعاء أيضاً إن نيكول مينيتي وهي مسؤولة محلية وكانت سابقاً طبيبة أسنان برلسكوني، جلبت له عدداً كبيراً من بائعات الهوى.

وقد نفت مينيتي التي تخضع للتحقيق هذه الاتهامات.

وبدوره اتهم برلسكوني ممثلي الادعاء بشن حرب سياسية عليه واستغلال سلطتهم للإطاحة به.

لكن رئيس الادعاء إدموندو بروتي ليبراتي قال إن التحقيق إجراء إلزامي بعد ظهور أدلة قوية على صحة الاتهامات من بينها نصوص المكالمات الهاتفية لروبي

وقد حاول برلسكوني إطهار عدم اكتراثه بالتحقيقات عندما سئل عن ما إذا كان سيستجيب لطلب المعارضة بالاستقالة من منصبه، فرد قائلا:

"ماذا؟ هل أنت مجنون؟ أنا في غاية الهدوء وأستمتع بوقتي".