ممرضة اوكرانية: القذافي "عالم نفس عظيم"

مصدر الصورة AP Image caption تعمل مجموعة من الممرضات الاوكرانيات في رعاية القذافي

قالت احدى الممرضات الاوكرانيات اللواتي عملن في رعاية الزعيم الليبي معمر القذافي في تصريحات لمحطة تلفزيونية محلية انه يتمتع بصحة جيدة ووصفته بأنه "عالم نفس عظيم".

وصورت الممرضة التي عرفت باسمها الاول (اوكسانا) بشكل سري بينما كانت تتحدث بتردد وعلى مضض لمراسل تلفزيون تي في 1 الاوكراني .

وكانت تركت ليبيا في اواخر فبراير/شباط بينما كانت القوات الموالية للقذافي تحاول اخماد الانتفاضة الشعبية ضده.

ويوظف القذافي مجموعة من الممرضات من اوكرانيا الجمهورية السابقة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي المنحل.

وافادت اوكسانا في مقابلة بثت في وقت متأخر من يوم السبت بأنها عملت مع القذافي لأكثر من سنتين.

وقالت " منذ عامين ونصف كان القذافي في زيارة الى كييف " وقد دعتها شركة التشغيل من بين عدد من المرشحات المتقدمات للعمل لمقابلة القذافي نفسه.

واضافت اوكسانا" كان الامر اشبه بأختيار طاقم تمثيل" وتابعت " انه عالم نفس عظيم".

واوضحت ان القذافي البالغ من العمر 68 عاما بدا بصحة جيدة.

وخاطبت مراسل التلفزيون قائلة ان الرجل ليس في العشرين من العمر. فهو يحتاج احيانا الى قياس ضغط دمه. وربما كان افضل صحة منك".

وتعيش اوكسانا في قرية خارج مدينة كييف، حيث تنتشر العديد من الاساطير عن القذافي امثال تفضيله العيش في خيمة في سفراته خارج ليبيا.

وعن ذلك قالت اوكسانا " انه لايعيش او ينام هناك (في الخيمة) ونحن لاننام معه هناك". نافية التقارير التي تتحدث عن ليال غرامية وامسيات رومانسية يقضيها القذافي مع ممرضاته.