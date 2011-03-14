السجن المؤبد لخمسة قراصنة صوماليين في الولايات المتحدة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption قراصنة صوماليون اعتقلتهم البحرية الهندية

اصدرت محكمة امريكية احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة صوماليين ادينوا بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الامريكية ظنا منهم انها سفينة تجارية.

وكانت المحكمة قد ادانت الصوماليين الخمسة بمحاولة الاستيلاء على سفينة البحرية "نيكولاس" التي كانت نفسها تقوم بمهمة لمحاربة القرصنة.

وادعى محامو الدفاع بأن المتهمين الخمسة كانوا قد اختطفوا من قبل قراصنة واجبروا على اطلاق النار على السفينة الامريكية في الهجوم الذي وقع في ابريل / نيسان المنصرم.

ويقول الادعاء إن الصوماليين الخمسة هم اول من يدانون بتهمة القرصنة في الولايات المتحدة منذ عام 1820.

يذكر ان القانون الامريكي يحكم بالسجن المؤبد على كل من تثبت ادانته بالقرصنة، وقد اصدرت المحكمة احكاما اضافية على الصوماليين الخمسة بالسجن 80 عاما لاستخدامهم الاسلحة النارية في الحادث.

وينوي الصوماليون الخمسة استئناف قرار الحكم.

وقال مندوب الادعاء العام الامريكي نيل ماكبرايد إن "الاحكام التي صدرت اليوم تبعث برسالة واضحة لكل الذين يحاولون القيام باعمال القرصنة مفادها ان الهجمات المسلحة على السفن التي تحمل العلم الامريكي ستواجه بعقوبات صارمة من جانب القضاء الامريكي."

وقال ماكبرايد للصحفيين إن الاحكام التي اصدرها القاضي مارك ديفز هي الاطول في تاريخ المحاكمات في قضايا القرصنة، إذ اعدم القرصان الذي حوكم عام 1820 ولم يسجن.

وجرت محاكمة الصوماليين في ميناء نورفولك بولاية فرجينيا، التي تقع فيها احدى اكبر القواعد البحرية في العالم.

وكان المتهمون الخمسة، وهم شباب في اواسط العشرينات ممن يمتهنون صيد الاسماك، قد غادروا الصومال على متن زورق في مارس / آذار الماضي سعيا وراء سفينة تجارية للاستيلاء عليها حسبما جاء في حيثيات الدعوى.

وقال المتهمون إن مدبري العملية وعدوهم بمكافأة تبلغ آلاف الدولارات لقاء احتجازهم سفينة.

وحاول الرجال بعد ثمانية ايام مهاجمة السفينة "نيكولاس" التي كانت تقوم بمهمة تعقب القراصنة في مياه المحيط الهندي شرقي الصومال.

وقد ردت السفينة الامريكية على اطلاق النار بالمثل، وقامت بمطاردة القراصنة واعتقالهم وتدمير الزورق الذي كانوا يستقلونه.