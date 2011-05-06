نشر بعض الارشيف البريطاني الخاص بالمرحلة الاستعمارية

مصدر الصورة AP Image caption تم اعدام عشرات الاف الكينيين خلال تلك الحقبة

للمرة الاولى تنشر وثائق سرية من الارشيف البريطاني الخاص بالمستعمرات البريطانية عبر مؤسسة الارشيف القومي لكي يطلع عليها الجمهور.

والوثائق التي ستنشر قريبا هي عبارة عن ملفات ارسلها المسؤولون البريطانيون في المستعمرات التابعة لبريطانيا واغلبها تتناول المرحلة التي استقلت فيها هذه المستعمرات عن التاج البريطاني.

وقد برزت هذ الوثائق للنور عندما رفع عدد من قدماء محاربي ثورة الماو الماو في كينيا دعوى امام المحاكم البريطانية يتهم فيها السلطة الاستعمارية البريطانية في كينيا بتعذيبه خلال خمسينيات القرن الماضي.

وتقول الحكومة البريطانية انها غير مسؤولة عما وقع خلال الحقبة الاستعمارية وتطالب القضاء برفض الدعوى.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان الحكومة ادركت اهمية هذه الوثائق خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي خلال بحثها عن الوثائق المتعلقة بهذه الدعوى بناء على طلب القضاء.

واضاف ان من المفيد اطلاع الناس على المعلومات الواردة في هذه الملفات بعد فحصها وتوثيقها بشكل مناسب.

ووصف استاذ العلوم السياسية في جامعة اوكسفورد ديفيد اندرسون هذه الوثائق بانها في غاية الاهمية واضاف ان الحكومة البريطانية سوف تبقي بعضها طي الكتمان بسبب حساسيتها لكن سيتاح للرأي العام الفرصة الان للاطلاع على معلومات ابقتها الحكومات السابقة بعيدة عن متناول الناس.

ومن المؤكد انها سوف تغير وجهة نظر الناس ازاء العديد من الاحداث وتلقي الضوء على الايام الاخيرة من عمر الامبراطورية البريطانية وسيصدم بعض الناس حسب قول اندرسون.