أوباما يزور بولندا لتعزيز العلاقات بين البلدين

  • 27 مايو/ أيار 2011
مصدر الصورة AFP
Image caption "تجربة أعضاء الاتحاد السوفييتي سابقا قد تفيد الشعوب العربية"

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