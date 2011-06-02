انتقادات لمنح عشرات آلالاف من طالبي اللجوء حق الإقامة في بريطانيا

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انتقد نواب في البرلمان البريطاني منح عشرات آلاف اللاجئين حق الإقامة في بريطانيا، ووصفوه بأنه أشبه بمنح "عفو" للمتجاوزين لقوانين الهجرة.

وتقول لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان إن من بين 403500 حالة تعاملت معها وزارة الداخلية منذ عام عام 2006، منحت نسبة 40 في المئة من المتقدمين حق الإقامة في بريطانيا.

وتضيف اللجنة إن وكالة مراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية (يو كي بي أيه) "ليست لديها فكرة" عما حدث لعشرات الآلاف من المتقدمين الذين لم يبت في امرهم بعد.

لكن وزير الهجرة داميان غرين قال إنه "لا يوجد عفو على الإطلاق" وأن النظام المعمول به "آخذ في التحسن".

مصدر الصورة BBC World Service Image caption وجه البرلمان انتقادات لأداء وكالة مراقبة الحدود البريطانية

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق جون ريد وصف نظام الهجرة البريطاني عام 2006 بأنه "غير مناسب للمهمة"، بعد أن رشحت أنباء عن تراكم حوالي 450 ألف طلب للجوء لم يتم التعامل معها.

وتعهد ريد حينها بالتعامل مع هذه المشكلة، كما أكد التحالف الحاكم في بريطانيا -بعد وصوله إلى الحكم العام الماضي- أنه سيبت في امر هذه الطلبات بحلول الصيف الحالي.

لكن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني انتقدت تعامل الحكومة مع قضية اللاجئين في تقرير صادر عنها.

وقالت اللجنة إن هدف الحكومة المتمثل في البت في ملفات اللجوء المتراكمة خلال الصيف الحالي "يبدو أنه يحقق بصورة كبيرة باللجوء بصورة متزايدة إلى منح حق الإقامة".

كما انتقد رئيس منظمة مراقبة الهجرة البريطانية اندرو جرين منح أعداد كبيرة من اللاجئين حق الإقامة في بريطانيا.

وقال جرين "إن ترحيل اولئك الاشخاص الذين تجاوزوا فترة الإقامة التي سمحت بها تأشيرات الدخول الممنوحة لهم هو أمر هام دون شك لموثوقية النظام (نظام الهجرة) بالكامل".

وقال نواب بريطانيون إن اللوائح المتعلقة بهذا الشأن قد تم تعديلها مما سهل على مسؤولي وزارة الداخلية منح حق الإقامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.

وأشار النواب إلى أنه صار من الممكن منح حق الإقامة للمتقدمين الذين ظلوا في بريطانيا لفترة تتراوح بين 6 و8 سنوات، بدلا عن المدى الزمني السابق وهو 10 إلى 12 عاما.

وانتقد النواب منح 161 ألف شخص من المتقدمين بطلبات اللجوء هذا الحق.

وأشاروا إلى أن منح "مثل هذه النسبة الكبيرة يرقى في الواقع إلى مرتبة العفو".