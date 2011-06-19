فنزويلا: نقل نزلاء من سجن روديو في أعقاب أعمال شغب بين السجناء

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تقول الحكومة الفنزويلية إن الجيش يسيطر على ثلاثة ارباع السجن

نقلت السلطات الفنزويلية 2500 نزيل من سجن روديو بالقرب من العاصمة كاراكاس، وذلك في محاولة للسيطرة على الوضع في السجن في أعقاب اندلاع أعمال شغب بين العصابات المتناحرة داخل السجن قبل أكثر من أسبوع.

وقالت السلطات إنها رحَّلت أكثر من ثلثي النزلاء الذين نُقلوا في حافلات إلى عدد من السجون الأخرى داخل البلاد.

وأضافت أن الإجراء مؤقَّت، ويرمي إلى "حماية الحقوق الأساسية للسجناء".

وكان حوالي 3500 من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي قد اقتحموا يوم الجمعة الماضي السجن المذكور وسيطروا على بعض أقسامه، محاولين وضع حدٍّ لأعمال الشغب التي راح ضحيتها 21 نزيلا.

فقد ذكر نائب وزير العدل، نستور ريفيرول، أن قوات الحرس الوطني تمكنت من بسط سيطرتها على ثلاثة أرباع نزلاء السجن.

إلاَّ أن المواجهة لا تزال متواصلة بين بعض النزلاء الذين لا يزالون داخل السجن، إذ قال وزير الداخلية الفنزويلي إن 50 سجينا يرفضون نزع أسلحتهم ووقف الشغب.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن السلطات المختصة تحاول التعاول مع أعمال الشغب انطلاقا من الجزء الذي تسيطر عليه من السجن.

وذكرت التقارير أن اشتباكات اندلعت عندما حاول حرس السجن تجريد بعض النزلاء من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والنزلاء عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد الحرس الوطني وإصابة 19 آخرين بجروح، كما قُتل فيها أيضا أحد السجناء.

ليس الغرض من التدخل الذي نقوم به قتل أقارب النزلاء، بل إنقاذ حياة أكثر من خمسة آلاف نزيل الياس جاوا، نائب الرئيس الفنزويلي

وقد احتشد المئات من أقارب النزلاء خارج مبنى السجن حيث اصطدموا مع قوات الأمن.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أقارب النزلاء خارج السجن، والذين رشقوا القوات الحكومية بالحجارة.

وحاول نائب الرئيس الفنزويلي، الياس جاوا، تهدئة أقارب النزلاء، إذ شرح في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي الأاسباب التي حدت بالحكومة الى اتخاذ قرار اقتحام السجن.

وقال: "ليس الغرض من التدخل الذي نقوم به قتل أقارب النزلاء، بل إنقاذ حياة أكثر من خمسة آلاف نزيل".

وكانت المفوضية الأمريكية لحقوق الإنسان قد أصدرت يوم الخميس الماضي بيانا ناشدت فيه السلطات الفنزويلية "اتخاذ خطوات ملموسة لحماية أرواح أولئك الذين حرموا من حريتهم".

يُذكر أن السجون الفنزويلية معروفة باكتظاظها بالنزلاء، إذ شهدت تلك السجون سلسلة من أعمال الشغب منذ بداية العام الحالي.