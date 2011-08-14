الجمهورية باتشمان تحل في المرتبة الاولى في استفتاء ولاية ايوا

مصدر الصورة BBC World Service Image caption باتشمان ذات ميول محافظة

حلت ميشيل باتشمان في المرتبة الاولى في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاستحقاق عام 2012 للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عن ولاية ايوا لاختيار المنافس المقبل للرئيس الاميركي باراك اوباما.

ونالت النائبة باشمان المرشحة المدعومة من حزب الشاي المحافظ4823 صوتا من اصل الاصوات ال16892 في هذا التصويت، متقدمة على رون بول الذي نال 4671 صوتا ويليهما في المرتبة الثالثة حاكم ولاية مينيسوتا السابق تيم باولنتي بـ 2293 صوتا.

وسيكون الناخبون الجمهوريون في ولاية ايوا اول من سيصوتون في شباط/فبراير 2012 في السلسلة الطويلة للانتخابات التمهيدية التي ستجري في كل ولاية لانتخاب المرشح الجمهوري الذي سينافس باراك اوباما في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وكان حاكم تكساس ريك بيري قد اعلن ترشحه رسميا لمنافسات الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة.

وعلى الرغم من ان الاستفتاء ليس رسميا او موجبا، الا ان الفائز فيه سيحصل على دفع كبيرة نحو الترشح عن الحزب الجمهوري.

ولم يشارك المرشح الابرز للحزب، الحاكم السابق لولاية ماساتشيوستس، ميت رومني، في هذا الاستفتاء.

يذكر ان الترشيحات الاولية للمنافسة على الترشح للرئاسة ما زال امامها بضعة اشهر، الا ان نتائج آيوا ربما ستكون عاملا مهما في تحديد الشخصية التي ستكون في مواجهة الرئيس باراك اوباما في الانتخابات المقبلة.

وتعتبر المناسبة في الاصل حملة جمع تبرعات لصالح الحزب الجمهوري، وكان متوسط الحضور بين الجمهور يترواح بين 14 الى 23 ألفا، وتعود بدايتها الى عام 1979.

وبامكان اي شخص المشاركة بها شرط ان يكون عمره اكثر من 18 عاما ويدفع تبرعا بقيمة 30 دولارا في شكل تذكرة دخول.

ولا يطلب من الحضور ان يكونوا من المناصرين او المنتمين للحزب الجمهوري، لكن يجب ان يكونوا من سكان الولاية، او من الطلاب الذين يدرسون في جامعة آيوا.

وتعتبر المناسبة مؤشرا جيدا لمعرفة من الذي سيكون في مقدمة المتنافسين للترشح عن الحزب الجمهوري، الا ان المناسبة لم تنجح في التنبؤ الا بترشيحين من مجموع خمسة ترشيحات.

ومع ابتعاد المرشح رومني عن هذا الاستفتاء، انحصرت المنافسة الرئيسية بين تيم باولنتي وميشيل باتشمان.

وكان الاثنان قد تواجها في مناظرة تلفزيونية ثالثة الخميس في آيوا، حيث انتقد باولنتي باتشمان لما يراه افتقارها لتحقيق نجاحات ذات مضمون في تفعيل الجانب التشريعي، واتهمها بالادلاء "بتصريحات ملفقة".

من جانبها اتهمت باتشمان خصمها باولنتي بانتهاج سياسات تبدو في شكلها كأنها سياسات الرئيس اوباما.