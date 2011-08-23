طهران تبدأ محاكمة "الجاسوس الإسرائيلي" المتهم بقتل عالم ذرة إيراني

مصدر الصورة AP Image caption المتهم ماجد فاشي.. حكم الإعدام قد يكون بانتظاره

بدأت الثلاثاء في طهران محاكمة الرجل المتهم بالتورط في اغتيال واحد من أبرز علماء الذرة الإيرانيين عام 2010 والتجسس لصالح إسرائيل.

المتهم يدعى ماجد جمالي فاشي وهو المشتبه فيه الرئيسي في اغتيال مسعود على محمدي أستاذ الجزيئات النووية في جامعة طهران والذي قتل في هجوم بالقنابل خارج منزله عام 2010.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن المحاكمة تعقد امام المحكمة الثورية ، كما ذكر موقع التلفزيون الإيراني أن فاشي متهم "بالحرابة" واتخاذه القتل وسيلة لتلك لمحاربة الله ورسوله، عندما وضع دراجة بخارية ملغومة أمام منزل محمدي.

وإذا أدين فاشي بالتهم الموجهة إليه فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام.

وكانت إيران قد عزت اغتيال محمدي إلى من وصفتهم بالمرتزقة الذين يعملون في خدمة إسرائيل والولايات المتحدة.

كما يواجه فاشي تهمة التعاون مع إسرائيل وجهاز المخابرات التابع لها "الموساد" وتلقي 120 ألف دولار أمريكي مقابل جمع معلومات وتمريرها إلى الموساد.

وقالت السلطات الإيرانية إن فاشي قد اعترف بالتعاون مع إسرائيل وجهاز الموساد ضد مصلحة إيران.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها اعتقلت الرجل المسؤول عن اغتيال محمدي وذلك عندما نجحت في تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الموساد الإسرائيلي.

كما اعترف المتهم في مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين بأنه تلقى "تدريبا" على يد عملاء الموساد.

والمعروف أن إسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدا مباشرا لوجودها.

وسبق أن اغتيل عالم نووي إيراني آخر هو ماجد شهرياري في طهران في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، كما نجا مدير البرنامج النووي الإيراني الحالي فريدون عباسي دافاني من محاولة اغتيال مماثلة في اليوم نفسه.

وأنحت إيران باللائمة على الولايات المتحدة وإسرائيل في تلك المحاولات وكذلك في اختفاء عدد كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء بصورة غير مبررة خلال السنوات الأخيرة.

وهناك أيضا الاتهامات الإيرانية للولايات المتحدة واسرائيل باستخدام فيروس "ستوكسنت" الإلكتروني لتخريب برامج الكومبيوتر الخاصة بأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم الإيراني .