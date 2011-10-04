تبرئة طالبة أمريكية وصديقها من جريمة قتل زميلتها البريطانية في ايطاليا
من المتوقع أن تعود الطالبة الأمريكية أماندا نوكس الى مدينتها سياتل اليوم بعدما قضت محكمة ٌ إيطالية بتبرئتها وصديقها السابق الإيطالي الجنسية روفائيل سوليسيتو من حكم إدانة كان قد صدر بحقهما عن محكمة إيطالية أخرى قبل أربع سنوات، بشأن قتل الطالبة البريطانية مرديث كرشر في مدينة بيروجيا إيطالية.
وأمضت نوكس وصديقها أربع َسنوات في السجن.
وكانت هذه القضية قد إستأثرت بإهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية.
وقد ُأفرج عنهما بعدما إستأنفا حكم الإدانة الصادر بحقهما.
وجاء في قرار المحكمة أن أدلة الإدانة غيرُ موثوق بها.
وقالت أسرة الطالبة الأمريكية إن حكم المحكمة أنهى كابوسا طويلا.
لكن مجموعة من المعارضين للحكم تجمعوا خارج المحكمة ورددوا شعارات منددة بالحكم.
وكان قد تم العثورُ على كيرشير مقتولة ً جراء عملية قال المدعون إنها نجمت عن تعاطي مخدرات.