فيدل كاسترو يدين "وحشية" الناتو في ليبيا

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تنحى فيدل كاسترو عن الحكم عام 2008

أدان الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو حلف شمال الاطلسي لدوره في الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قائلا إن "هذا الحلف العسكري المتوحش قد اصبح اكثر ادوات القمع غدرا في تاريخ البشرية."

وعبر كاسترو عن غضبه على قتل القذافي في الاسبوع الماضي وعلى الطريقة التي عومل بها جثمانه لاحقا. وقال إن جثمان القذافي "سرق وعرض وكأنه غنيمة من غنائم الحرب في تصرف ينتهك حتى ابسط مبادئ الدين الاسلامي وغيره من الاديان والمعتقدات."

ونشر كاسترو هذه الآراء في المقال الذي دأب على كتابته بشكل دوري منذ تنحيه عن رئاسة الدولة في عام 2008.

وكان فيدل كاسترو من اشد المعارضين للتدخل العسكري الاطلسي في ليبيا منذ البداية، وكان يمتدح القذافي لصموده.

وكانت الحكومة الكوبية قد سحبت في الشهر الماضي دبلوماسييها من ليبيا وقالت إنها لن تعترف بالـ"مجلس الانتقالي الليبي" او اي حكومة تشكل في ليبيا بمساعدة التدخل الغربي.