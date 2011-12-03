وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل للخروج من "عزلتها" في المنطقة

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دعا وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إسرائيل إلى القيام بخطوات للخروج من "عزلتها" في المنطقة مؤكدا ضرورة إصلاح علاقتها مع مصر وتركيا واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال بانيتا في خطاب في واشنطن " للأسف هذا العام شهد ازديادا لعزلة اسرائيل عن شركائها الأمنيين التقليديين في المنطقة وتم وضع البحث عن سلام في الشرق الاوسط جانبا".

ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى ان اسرائيل ليست وحدها المسؤولة عن وضعها الصعب متحدثا عن "حملة دولية" ترمي إلى عزل إٍسرائيل.

وأوضح بانيتا أن الربيع العربي يمنح اسرائيل فرصة لبناء موقع اكثر امنا لها في المنطقة.

واعتبر بانيتا أنه ينبغي على إسرائيل "بذل جهود للتوصل الى صنع السلام مع الفلسطينيين".

وجدد وزير الدفاع الامريكي التزام بلاده بأمن اسرائيل متعهدا بمنع ايران من الحصول على السلاح النووي مشيرا إلى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما لم يستبعد احتمال تدخل عسكري.

إلا أنه أكد بانيتا دعمه لاستراتيجية ادارة اوباما التي تعتمد على الدبلوماسية والعقوبات لاقناع ايران بالتخلي عن طموحاتها النووية موضحا ان اللجوء الى عمل عسكري محتمل سيكون "الحل الاخير".

وتعهد بمواصلة تأمين دعم عسكري كبير لاسرائيل من خلال تزويدها بأنظمة متطورة للدفاع المضاد للصواريخ وطائرات قتالية جديدة من طراز اف-35.