زلزال قوي يضرب اليابان ولا تحذير من تسونامي بعد

مصدر الصورة Reuters Image caption ادى زلزال مارس الى تسونامي ووقع ضحايا واضرار بالغة

هز زلزال قوي شدته سبع درجات المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان الاحد، الا انه لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او اضرار كما لم يصدر اي تحذير من حدوث امواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت وكالة الارصاد الجوية اليابانية، التي تستخدم نظاما للقياس يختلف عما تستخدمه هيئة المسح الجيولوجي الامريكية، ان شدة الزلزال بلغت اربع درجات على المقياس الياباني في وسط العاصمة طوكيو وفوكوشيما والمناطق المحيطة بهما.

وقال متحدث باسم شبكة كهرباء طوكيو انه لم ترد تقارير عن حدوث اي امور غير عادية في محطة فوكوشيما داييتشي النووية عقب وقوع الزلزال.

وقالت وكالة كيودو للانباء ان بعض خدمات القطارات فائقة السرعة بشمال اليابان توقفت بعد الزلزال الا انه سرعان ما استؤنف تشغيل خدماتها بعد وقت قصير.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان زلزالا بقوة سبع درجات وعلى عمق 217 ميلا تقريبا سجل قبالة جزر "ايزو" في جنوب شرق اليابان صباح الاحد.

ولم يصدر المركز الامريكي للتحذير من التسونامي في المحيط الهادي، ومقره هاواي، اي تحذير من حدوث الامواج في اعقاب الزلزال.

وتتكرر الزلازل في اليابان، وهي واحدة من اكبر مناطق العالم النشطة زلزاليا.

وتشهد اليابان نحو 20 في المئة من زلازل العالم التي تبلغ قوتها ست درجات او اكثر.

وفي 11 مارس/اذار من العام الماضي اجتاح السواحل الشمالية الشرقية للبلاد زلزال بقوة تسع درجات، وهو اكبر زلزال تشهده اليابان على الاطلاق واعقبه تسونامي تسبب في اسوأ ازمة نووية في ربع قرن منذ كارثة تشرنوبيل النووية.

وراح ضحية تلك الكارثة 23 الف شخص بين قتيل ومفقود.