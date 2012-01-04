عراف مكسيكي يتوقع تعرض سورية لغزو خارجي

مصدر الصورة BBC World Service Image caption فاسكيز: "أرى مشاكل في سورية أكثر منها في العراق وكوريا"

تنبأ العراف المكسيكي أنطونيو فاسكيز بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيخسر الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال 2012. ويصف فاسكيز نفسه بأنه "كبير العرافين" ويتزعم تقليدا مكسيكيا يعرف باسم "السحر" ويتركز في مدينة كاتماك، جنوب شرق المكسيك.

وبدأ فاسكير تنبؤ ما سيحدث خلال العام الجديد قبل 25 عاما، وتصيب بعض تنبؤاته ولكن تخفق أخرى.

فقد توقع تشخيص زعيمين في أميركا اللاتينية بمرض السرطان العام الحالي على سبيل المثال.

يذكر أنه تم تشخيص الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف والرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الباراغواي فرناندو لوغو بالإصابة السرطان خلال الأعوام الأخيرة.

ويتوقع العراف أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، الذي يزعم أنه تعافى من مرض السرطان، سيعاني مما وصفه بـ"انتكاسة مروعة".

وخلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة مكسيكو، أرجع فاسكيز حالات السرطان إلى "سحر" يمارس ضد زعماء أميركا اللاتينية. ويعتمد فاسكيز في تنبؤاته على قراءة كروت التارو والتنجيم.

وقال العراف عن الرئيس أوباما: "أشعر أنه سيخسر، وسيتعرض للكثير من الهجوم. سيكون لدى الجمهوريين المال وسيضعون الكثير من الضغوط عليه لدفعه إلى ارتكاب أخطاء."

وقال أيضا إن سورية ستتعرض للغزو ولكنه لم يحدد الجهة التي ستقوم بذلك.

وأضاف: "أرى مشاكل في سورية أكثر منها في العراق وكوريا، فسورية تقف ضد العالم الإسلامي وضد أوروبا والولايات المتحدة. ربما تتعرض للغزو، وقد يسقط المزيد من القتلى."

ويزعم فاسكيز أنه نسبة الدقة في نبوءاته تصل إلى 80 في المئة. وفي العام الماضي توقع أن يتراجع اليورو وأن يحدث ركود في الدول المتقدمة. وفي المقابل لم يصدق توقعه باغتيال أحد رؤساء أميركا اللاتينية خلال 2011. كما لم يصدق توقعه بوفاة المغنية الأميركية بريتني سبيرز خلال 2008.